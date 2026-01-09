Tal como informáramos hace algunos días, el gobierno confía en que no se encuentre petróleo ni gas natural en la plataforma marítima uruguaya, cosa que nos pondría a salvo de una incursión estadounidense por este tema. Pero los combustibles fósiles no son el único recurso natural que puede llegar a codiciar las potencias extranjeras. “Sabemos que en el futuro las guerras por el petróleo pueden transformarse en guerras por el agua. Por eso desde el gobierno se quiere convencer a todo el mundo de que Uruguay vive en un estado de sequía permanente y por eso no vale la pena invadirnos”, reveló una fuente de Torre Ejecutiva.

El gobierno también estaría considerando la posibilidad de invitar a soldados estadounidenses a realizar ejercicios militares durante los cuales se secarían temporalmente algunos cursos de agua. “El razonamiento es: ya que no tenemos la fuerza, tratemos de usar la inteligencia”, explicó la fuente.