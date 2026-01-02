Desde el equipo económico del gobierno celebraron que el comienzo del año fue “bastante tranquilo” con relación a las quejas de los exportadores por el atraso cambiario. De todas maneras, aclararon que se trata de un “fenómeno recurrente a lo largo de los años”, que los analistas atribuyen al hecho de que el primero de enero no abren los bancos. Es por eso que desde el Ministerio de Economía y Finanzas optaron por un abordaje “prudente y sin exitismos”. “Es cierto, el jueves fue un buen día, pero cuando cierre la cotización del viernes seguramente vamos a tener las primeras quejas del año”.

Desde el sector exportador esperan que el gobierno “sepa apreciar” el gesto de los empresarios de no quejarse por el bajo precio del dólar durante veinticuatro horas. De todas maneras, los exportadores anunciaron que les resultará “imposible” mantener la abstinencia de quejas durante más de ese lapso de tiempo. “Estamos en medio de una situación muy desesperada, al punto que muchos empresarios ya anunciaron que van a hacer pausas en sus vacaciones para quejarse por el atraso cambiario”, indicaron desde las cámaras empresariales.