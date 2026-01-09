El intendente de Montevideo presentó ayer un presupuesto quinquenal con objetivos “ambiciosos” pero “realizables”. “Necesitamos mejorar muchas cosas en un contexto de restricciones económicas de todo tipo, y eso es difícil. No vamos a mejorar todo de un día para el otro, sino que vamos a ir paso a paso. Los primeros objetivos son bajar el déficit fiscal, mejorar el sistema de recolección de residuos y la gestión ambiental, de modo que las playas queden habilitadas para baños. En una segunda etapa vamos a contestar que no es tiempo de hablar de candidaturas cuando nos pregunten si queremos ser presidentes de la República. Después de eso vamos a anunciar que sí nos presentamos, luego a hacer campaña y, si todo sale bien, ganar las internas, la primera vuelta y la segunda, porque tenemos que ser realistas. Es muy difícil que ganemos en primera vuelta”, declaró Bergara tras la presentación del presupuesto.

Sobre la posibilidad de presentarse a una reelección a la Intendencia, el jefe comunal consideró que “falta mucho para eso”, y que primero “tenemos que ver si las mejoras en la gestión se traducen en las encuestas o tengo que gobernar un nuevo período antes de largarme a competir por la presidencia”.