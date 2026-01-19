El mundo está asistiendo a una serie de movimientos en el escenario internacional que eran inimaginables hace algunos años. Esto hace que los expertos aún estén un poco descolocados ante la situación actual y no sepan bien cómo reaccionar. Según la Sociedad de la Tierra Plana (STP), hoy en día existe “una visión errónea generalizada sobre la geopolítica que no toma en cuenta una cuestión básica: la madre de la geopolítica es la geografía”. En un comunicado divulgado ayer, los terraplanistas aseguran que la importancia de Groenlandia “está completamente subestimada”. “Se la piensa solamente como parte de las rutas entre Rusia, China, Europa y Estados Unidos, pero se olvidan de que para ir de Argentina a Australia también hay que pasar por Groenlandia”.

La STP también se refirió a los temores que despierta en Occidente la expansión de China en África. “Los analistas parecerían olvidar que para volar desde Pekín al Cuerno de África hay que pasar por encima de Europa. Son cosas que deberían ser obvias. Alcanza con mirar un mapa”.