El anuncio de que se cambiará el método por el que se calcula la devolución del Fonasa generó desconcierto en la ciudadanía, debido a que fue comunicado con muy poca claridad. Los problemas del gobierno para transmitir información sobre sus decisiones fueron una constante durante todo el año pasado, por lo que para 2026 se decidió contratar a un asesor en temas comunicacionales. Una fuente de la Torre Ejecutiva consideró que “cuando uno no es bueno en algo, tiene que tener la humildad suficiente como para reconocerlo y recurrir a alguna persona que sepa hacerlo mejor”. En este caso, la persona a la que se recurrirá es el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

“Tenemos que mejorar la imagen que damos ante la ciudadanía en forma urgente, porque la popularidad del presidente está bajando. Necesitamos comunicar con más claridad, sin tantas fricciones y, sobre todo, con calidez. ¿Y quién mejor para lograr eso que Bielsa? Es un tipo que ha demostrado saber manejar a la opinión pública como nadie”, consideraron las fuentes.

Pero la mejora en la comunicación con la ciudadanía no es el único objetivo que se persigue con la contratación de Bielsa. “La verdad es que también tenemos problemas dentro del gobierno, y Bielsa probó ser un experto a la hora de mejorar la comunicación y el vínculo entre los diferentes actores de una organización”.