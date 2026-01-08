Además de los esfuerzos diplomáticos que realiza Europa para evitar que escale el conflicto con Estados Unidos por Groenlandia y los preparativos militares por si falla esa vía, la Unión Europea implementó un plan paralelo, consistente en enviar a alguien al pasado para advertir a los gobernantes de 2016 sobre el riesgo que se presentará en el futuro. Pero ayer se supo que este plan fracasó estrepitosamente. A su regreso a 2026, el viajero temporal dijo sentirse “absolutamente derrotado”. “Intenté explicarles a los gobernantes de 2016 que Donald Trump iba a empezar a manejar seriamente la posibilidad de invadir Groenlandia militarmente a pesar de la negativa europea y se rieron de mí. No hubo manera de que me tomaran en serio. Me dijeron que seguramente me había extraviado en un universo paralelo en donde Estados Unidos y Europa se fueron a la guerra por Groenlandia y eso destruyó a la OTAN, pero que en este universo eso jamás iba a ocurrir”.

El viajero en el tiempo aclaró de todas maneras que está dispuesto a realizar una nueva misión, aunque cree que el objetivo debería ser otro. “Tendríamos que ir a la noche en que fue concebido Donald Trump y convencer a sus padres de que están dando una película muy buena en el cable”.

“Estamos siguiendo la situación con mucha preocupación. No, mentira, nos estamos matando de la risa”, Xi Jinping, espectador de lujo.