Si bien el próximo pase a retiro del Viejo Continente era considerado como un hecho, muy pocos sospechaban que esto fuera a ocurrir en el corto plazo. Sin embargo, en el día de ayer Úrsula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, confirmó que el continente había comenzado los trámites para su jubilación. “Como muchos de ustedes saben, Europa venía considerando desde hace bastante tiempo la posibilidad de retirarse. Son muchos siglos de guerras, hambrunas, epidemias y desastres naturales. Por eso comprendemos y apoyamos la decisión del continente de retirarse finalmente de la actividad internacional”, declaró la jerarca en una conferencia de prensa.

Von der Leyen aclaró que la jubilación no abarca el terreno interno. “Obviamente Europa va a seguir funcionando como continente. Lo que va a dejar de hacer es participar en el escenario internacional. Cuando se confirme la jubilación, simplemente se dedicará a observar cómo se mueven los diferentes actores del mundo contemporáneo, pero sin buscar modificar las decisiones que estos toman. Es decir, algo no muy diferente a lo que ocurre ahora”.