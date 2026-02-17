Los deportes de invierno están siendo amenazados por el aumento de la temperatura del planeta, ya que la cantidad de lugares con nieve es cada vez menor. Desde el Comité Olímpico Internacional (COI) se están preparando para este nuevo escenario, con medidas como la inclusión del surf entre los deportes olímpicos de invierno. “Hay que ser realistas: la nieve se está derritiendo. Si seguimos aferrados a los deportes olímpicos de invierno tradicionales, como el esquí, nos vamos a quedar sin nada. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar el aumento de la cantidad de agua y pasar deportes como el surf y la vela de los Juegos Olímpicos de verano a los de invierno”, opinó un directivo del organismo.

En el COI son conscientes, además, de que el calentamiento global “está transformando los mares en lugares mucho más interesantes, con muchos más eventos peligrosos”, por lo que implementar estos cambios podría ser una forma de transformar una crisis en una oportunidad.