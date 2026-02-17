Si bien el gobierno ya confirmó que rescindirá el contrato con Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas, el astillero aún tiene plazo para presentar sus descargos. Desde el Partido Nacional se mostraron confiados en que el gobierno los aceptará, ya que “solucionan definitivamente el bendito tema de la garantía”. “Gracias al compromiso de nuestro compañero Javier García con la seguridad nacional, conseguimos una garantía. Se trata de la casa de García, quien se ofreció generosamente a colocarla como garante de que el contrato se va a cumplir”, explicaron los nacionalistas.

Javier García confirmó la noticia, pero opinó que su decisión de colocar su propia casa como garantía “no es un gesto heroico ni nada de eso, porque es prácticamente imposible que Cardama no cumpla con los plazos y no termine las patrulleras tal como está estipulado en el contrato”. “Uruguay va a recibir en tiempo y forma las mejores patrulleras oceánicas del mundo, yo no voy a terminar en la calle y el Frente Amplio me va a tener que pedir disculpas por haber dudado de mi honorabilidad y, sobre todo, de la honorabilidad de ese prohombre de la industria naval que es Mario Cardama”, auguró García.