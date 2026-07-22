Canales de televisión establecerán una franja horaria específica para insultar a las mujeres

Dos episodios ocurridos la semana pasada pusieron en tela de juicio la forma en que las mujeres son tratadas en la televisión uruguaya. En uno de ellos, Juan Ramón Carrasco dijo que Sofía Romano estaba “mal atendida”. En otro, Antonio Maeso se preguntó si a su compañera Daniela Bouret no le pegaban en la casa por no dejar hablar a otros. Esta situación llevó a que los canales de televisión hicieran un autoanálisis crítico. El gerente de una de las tres grandes empresas de televisión explicó: “Nos dimos cuenta de que debemos revisar nuestros estándares de modo de garantizar que los derechos de las mujeres no se vean vulnerados”. “Antes que elaborar un código de conducta, que sería muy complejo y rozaría la censura, optamos por establecer una franja horaria en la que se permita insultar a las mujeres. Cualquier insulto, comentario soez o intento de humillar a una mujer fuera de ese horario acarreará una sanción a su responsable”.

El ejecutivo hizo énfasis en que los canales están en un proceso “de deconstrucción permanente”, con el objetivo de “transmitir a los televidentes la idea de que insultar a las mujeres es algo aceptable y protegido por la libertad de expresión, siempre y cuando se haga con responsabilidad y moderación”.