Tras confirmar el show de medio tiempo en la final, la FIFA anunció que el partido se jugará con una pelota ovalada y cascos

Por primera vez en la historia de los mundiales se realizará un show musical en el entretiempo del partido final, que contará con la presencia de Madonna, Shakira, Justin Bieber y la banda de k-pop BTS. La inclusión de este mega espectáculo forma parte de una serie de medidas impulsadas por la FIFA que tienen como objetivo “actualizar” el formato de los mundiales. “Los tiempos cambian y tenemos que adaptarnos a ellos. Esos partidos con entretiempos aburridos, pelotas redondas y futbolistas que juegan con la cabeza descubierta ya pasaron”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Es que, además del show de medio tiempo, la final tendrá otras innovaciones. “La pelota va a ser ovalada, algo que posibilita que sea menos previsible y por lo tanto, más sorprendente. Obviamente, se va a poder llevar con las manos, porque si no sería muy difícil. Además, y teniendo en cuenta que la salud de los futbolistas está en el centro de nuestras preocupaciones, todos los jugadores llevarán un casco y un traje de protección corporal. Va a ser una final histórica”, vaticinó Infantino.

El reconocimiento: “El uruguayo José Nasazzi fue el mejor mariscal de campo de todos los tiempos”. Gianni Infantino, historiador del fútbol con visión de futuro.