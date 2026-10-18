Alerta Amber: encontraron con vida a la adolescente de 15 años que desapareció de su casa en Paysandú

El Ministerio del Interior activó el sábado la alerta Amber Uruguay, un sistema de difusión de información esencial para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes menores de edad. La Policía informó este domingo de tarde que encontró con vida a la adolescente de 15 años que había sido vista por última vez en su casa en Paysandú el viernes pasado.

En un comunicado publicado este domingo, el ministerio había informado que se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales de Argentina y se activó la alerta Sofía en el país vecino. El ministerio informó finalmente que la adolescente fue hallada en Argentina en “buenas condiciones”.

Un hombre de nacionalidad argentina fue detenido en Entre Ríos, Argentina, y el Ministerio del Interior prevé hacer una conferencia de prensa este lunes, según informaron fuentes de la cartera a la diaria.

En Uruguay trabajó en la investigación el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol con el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional.