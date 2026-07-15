Gobierno lanzó la alerta Amber en Uruguay, el sistema para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes

El gobierno lanzó este miércoles la alerta Amber Uruguay, un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes que apunta a la difusión de información esencial para la ubicación de personas menores de 18 años desaparecidas y la coordinación entre distintos organismos.

La alerta será implementada por el Ministerio del Interior en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Sistema Nacional de Emergencias, con el objetivo de garantizar una mejor eficiencia en la búsqueda durante las primeras horas de desaparición.

La activación de la alerta Amber Uruguay se hará por orden judicial y la advertencia difundida debe tener una fotografía de la víctima, datos personales e información general que facilite su ubicación. Se difundirá por redes sociales, en cartelería en la vía pública, en los medios de comunicación tradicionales y en pasos de frontera. También se informará a Interpol Uruguay para que esta emita una notificación amarilla para que sea difundida en los países que integran el sistema.

Para la implementación del sistema, se realizó un acuerdo con Meta porque se generarán notificaciones por Facebook, Instagram y Messenger para que lleguen a todos los usuarios de esas redes sociales a unos 160 kilómetros de radio desde donde se genera la alerta.

Negro: “Responder con rapidez, coordinación y eficiencia”

Durante el lanzamiento de la iniciativa, en el anexo de la Torre Ejecutiva, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que “cuando un niño, niña, adolescente desaparece, no solo se movilizan las instituciones, se moviliza toda una sociedad, y, en este sentido, la alerta Amber puede representar un aporte fundamental”.

También destacó que la medida se encuentra enmarcada dentro del Plan Nacional de Seguridad, que incluye como uno de sus ejes de abordaje el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y agregó que el nuevo sistema tiene “el desafío de responder con rapidez, coordinación y eficacia a situaciones de emergencia”.

Desde Fiscalía y el Poder Judicial destacaron la utilidad de la herramienta para actuar con celeridad. Juan Pablo Novella, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, dijo que “la desaparición de un niño, niña o adolescente constituye una de las situaciones más graves que puede enfrentar una familia”, y que “la rapidez con la que se recibe la denuncia, se valora el riesgo, se comparte la información y se adoptan las decisiones puede incidir directamente en la posibilidad de localizarlo y proteger su vida e integridad”.

Emily Vacher, directora Global de Seguridad de Meta, explicó que Uruguay se convertirá en el quinto país de América del Sur y en el número 39 en incorporarse al sistema. La alerta Amber (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) es un sistema surgido en Estados Unidos en 1996.

Destacó que “los increíbles avances e innovaciones tecnológicas de las últimas tres décadas han transformado significativamente” la manera en la que se investiga la desaparición o secuestro de niños, niñas y adolescentes, y que “uno de los avances más importantes es la rapidez con la que la Policía puede difundir información crítica sobre un niño desaparecido al público”. “Esta información, que puede salvar vidas, llega al público en cuestión de minutos”, destacó.

Puntualizó que estas alertas son “muy poco frecuentes” y que se espera “nunca tener que utilizarlas”, pero explicó que en caso de que las personas reciban a través de las redes sociales la alerta, eso significará que “están cerca del lugar en que se puede encontrar [el niño, niña o adolescente], y pueden ser de ayuda”.