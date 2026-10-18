Alerta Amber: se busca a adolescente de 15 años que desapareció de su casa en Paysandú

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El Ministerio del Interior activó el sábado la alerta Amber Uruguay, un sistema de difusión de información esencial para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes menores de edad. La Policía busca a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, que fue vista por última vez en su casa el viernes 16 de octubre, en la calle José Pedro Varela, en Paysandú.

Según los datos brindados por el ministerio, tiene ojos marrones, pelo largo negro y oscuro, mide 1,56 metros y pesa 65 kilogramos. La cartera solicitó cualquier información a través del 911 o por correo electrónico a [email protected].

En un comunicado publicado este domingo, el ministerio informó que se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales de Argentina y se activó la alerta Sofía en el país vecino.

En Uruguay se encuentra trabajando el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol con el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional.