Conexión Ganadera: Justicia condenó por apropiación indebida a responsables de dos empresas tomadoras de ganado

Directivos de Agneau y Alfafar aceptaron su responsabilidad en los hechos; está pendiente el acuerdo abreviado con MCO Agro.

La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, condenó a tres responsables de las empresas tomadoras de ganado Alfafar SRL y Agneau por un delito de apropiación indebida en el marco de la causa que investiga la estafa de Conexión Ganadera.

José Cristina y Oscar Bertolotti, de Agneau, fueron condenados a 12 meses de prisión y la pena fue sustituida por libertad a prueba con medidas limitativas. En cambio, Jorge Moreno, de Alfafar SRL, fue condenado a 16 meses de prisión, divididos en tres meses de arresto domiciliario nocturno y los restantes con libertad a prueba, informó El Observador.

En el caso de Agneau los contratos firmados mostraban que debían tener 5.000 ovinos en Canelones y 2.000 en Treinta y Tres. Sin embargo, cuando se estableció el concurso de Conexión Ganadera solo se encontraron 1.485 animales. Alfafar SRL, por su parte, debía tener 1.320 vacas por los contratos firmados y vigentes y solamente se encontraron 43 animales.

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, había cerrado en setiembre la negociación para que los implicados de estas dos empresas fueran condenados mediante un acuerdo abreviado. También hizo un acuerdo con los responsables de la empresa MCO Agro –cuya audiencia todavía no se realizó– y la defensa del director de la tomadora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, dijo que era una posibilidad “arriba de la mesa”.

La investigación penal mostró que los responsables de las empresas tomadoras de ganado firmaban los contratos con Conexión Ganadera por ganado que, o bien nunca llevaban a sus predios, o bien los destinaban a fines distintos de los establecidos en el contrato. De las empresas tomadoras, MCO Agro es la que más cantidad de ganado tenía a su nombre, según los contratos, con 13.475 cabezas de ganado.