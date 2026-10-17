Detuvieron en Entre Ríos a un hombre requerido por el asalto a la sucursal del BROU en Pando

Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, viajaba desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Colón con dos armas de fuego, 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas.

La Policía de Entre Ríos comunicó este sábado la captura de un hombre de nacionalidad uruguaya que contaba con una notificación azul de Interpol, en el marco de un control en el Puesto Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12, al sur de la provincia.

Según confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior de Uruguay, se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, quien estaba requerido por el robo a la sucursal del Banco República en Pando. En el robo, cometido el 24 de agosto cerca de las 17.50, participaron varias personas, que se dieron a la fuga en un vehículo Mercedes-Benz.

Cuba Vignolo también era buscado por un delito de homicidio cometido en marzo, cuando, según informó Subrayado, un hombre de 36 años que vivía en la calle fue asesinado de un disparo en el abdomen en Montevideo.

De acuerdo con el medio entrerriano Elonce, el operativo se realizó durante la madrugada de este sábado. Funcionarios policiales efectuaron un control en un vehículo que prestaba un servicio privado de traslado de pasajeros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón. Según la reconstrucción, en el control el hombre dijo no llevar documentos y mostró una actitud hostil, al punto de que durante la inspección de su equipaje insultó a los funcionarios e intentó darse a la fuga. Una vez reducido, reconoció que era buscado por la Justicia uruguaya. Según el Ministerio del Interior uruguayo, planificaba ingresar a territorio nacional.

Las autoridades argentinas informaron que en el procedimiento se incautaron dos armas de fuego con la numeración suprimida –un revólver Smith & Wesson calibre 38 y una pistola Bersa 9 milímetros modelo TPR9–, 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas: 2.000 dólares; 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades de ambos países están realizando las coordinaciones correspondientes del caso.