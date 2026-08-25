Cuatro delincuentes asaltaron la sucursal del BROU en Pando y se dieron a la fuga en un Mercedes Benz

Los implicados abandonaron el vehículo de alta gama en Barros Blancos, interceptaron a un conductor y retomaron la huida en una camioneta utilitaria que también robaron mediante amenazas con armas de fuego.

En la tarde del lunes, cuatro hombres asaltaron la sucursal del Banco República (BROU) en la ciudad canaria de Pando, ubicada en la esquina de las calles General Artigas y Solís.

Según información policial a la que accedió la diaria, el robo ocurrió cerca de las 17.50. Los delincuentes accedieron a la entidad bancaria portando máscaras y armas de fuego cortas y largas, aunque uno de ellos tenía la cara descubierta y su rostro fue capturado por videos del hecho al momento de la huida, que divulgó Subrayado.

Una vez en el interior del banco, el cuarteto redujo a los guardias de seguridad y les quitó dos revólveres calibre 38 junto con sus correspondientes municiones. Uno de los trabajadores, tras ser agredido, resultó con una “lesión cortante en la cabeza” que posteriormente fue diagnosticada como una contusión occipital por el personal médico que acudió al lugar.

Asimismo, los individuos implicados en el crimen lograron acceder al sector de las cajas y se apoderaron de una “importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros” que la Policía no detalló. Según información que fuentes policiales trasladaron al periodista Guillermo Lorenzo, que por el momento no fue confirmada por el BROU, se estima que se llevaron 70.000 dólares, 90.000 euros y diez millones de pesos.

Una vez con el dinero en su poder, se dieron a la fuga en un automóvil negro de alta gama que, por el material audiovisual que trascendió a los medios, era un Mercedes Benz de ventanas polarizadas.

Tiempo después, en simultáneo con el despliegue de las unidades operativas y el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia, la Policía localizó el vehículo “abandonado en una cuneta a la altura del kilómetro 32,500 de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos”.

“Seguidamente, en la misma arteria de tránsito, interceptaron a un conductor y lo despojaron de su camioneta utilitaria bajo amenaza con armas de fuego para continuar la fuga. El damnificado resultó ileso”, sostuvo el informe policial. No obstante, antes de apoderarse de ese vehículo, los delincuentes rompieron un ventanal e intentaron, sin éxito, robar el auto de una familia, de acuerdo con lo que reconstruyó el citado medio.

Ahora, personal de la Jefatura de Policía de Canelones investiga tanto la rapiña como los hechos derivados de la fuga de los autores. Además, las escenas fueron preservadas y relevadas por miembros de Policía Científica, mientras que la investigación está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II.