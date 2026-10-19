El hombre detenido en Argentina en el marco de la alerta Amber será extraditado a Uruguay

La adolescente de 15 años continúa en el país vecino y se encuentra en trámite su retorno a Paysandú.

Las autoridades del Ministerio del Interior brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el cese de la alerta Amber, luego de haber localizado con vida a la adolescente de 15 años que había desaparecido de su casa, en Paysandú, el viernes pasado.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, informó que la seccional primera de Paysandú recibió la denuncia de la desaparición de la adolescente el viernes a las 14.45. En primera instancia, comenzó a trabajar la Jefatura de Policía de Paysandú y, posteriormente, se informó a la Dirección General en Crimen Organizado e Interpol.

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, explicó que la familia de la adolescente mencionó al hombre de 37 años que fue detenido en Argentina el domingo y, a partir de allí, las líneas de investigación llevaron a poner el foco en el país vecino y que allí se activara la alerta Sofía.

Sánchez resaltó que el hombre será extraditado a Uruguay. “Es una persona de 37 años, con doble nacionalidad, es uruguayo pero también con cédula argentina, que está viviendo hace cuatro años en Argentina”, explicó. Según dijo, el hombre tenía vínculo con la hermana de la adolescente y la familia lo conocía.

También dijo que el hombre, si bien tiene doble nacionalidad y hace cuatro años reside en Argentina, tiene familiares en Paysandú y en estos días se registró la entrada y la salida del país. Sánchez puntualizó que el hombre y la adolescente pasaron por el puente que une Paysandú con Colón, en la provincia de Entre Ríos. “Más allá de eso, hay que recordar que solo el departamento de Paysandú tiene 120 kilómetros de vía fluvial, o sea que puntualmente puede haber otra pasada. En este caso, la línea de pasada nos llevó al puente”.

“Se hicieron diferentes tareas con nuestros pares de Argentina y se llegó a Campana, en Buenos Aires, donde se hacen varios allanamientos. Allí se detiene a esta persona y se contacta a la menor, que está en trámite de venir para acá”, informó.