Ferrero sobre Marset: “Ojalá que sea cierto, que admite que me mandó a matar porque yo era incorruptible”

Durante su intervención en un encuentro de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas, la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, se refirió al documento publicado este jueves por el semanario Búsqueda, en el que el fiscal Anthony T Aminoff adelantó que presentará en el juicio contra el narcotraficante Sebastián Marset pruebas de que logró corromper a funcionarios en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela y que ordenó el ataque contra la Brigada Antidrogas, ocurrido el 9 de mayo de 2020, y la posterior amenaza a Mónica Ferrero.

“Desde 2004 a 2026 tengo una trayectoria impresionante en drogas, que me ha valido un ataque personal en mi casa, con granada y disparos incluidos. Hoy abro la prensa, […] leo, y ojalá que sea cierto, que el narcotraficante detenido admite que me mandó a matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”, expresó Ferrero según publicó Subrayado.

“A mí me entraron a mi casa y por 15 centímetros no me matan, no quiero que le pase a ningún fiscal”, agregó.

El documento de la Fiscalía enviado al juez de la causa Rossie Alston Jr del Tribunal de Distrito Este de Virginia señala que la Fiscalía tiene en su poder las conversaciones obtenidas por inteligencia francesa de la aplicación Sky ECC, en las que Marset habla sobre el atentado y muestra una conversación en la que envía una foto de una granada y ofrece 20.000 dólares por tirarla en la sede de la Brigada Antinarcóticos.

“Hermano, doy 20.000 dólares para que la tiren para la brigada ahí en el Prado. ¿tienes quién lo haga?”, escribió. En la misma conversación también organizó el envío del mensaje de la amenaza que llegó desde un número peruano al celular de Ferrero.

“Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje”, escribió, según el documento presentado por la Fiscalía.

Por la amenaza contra Ferrero fue condenado a seis meses de prisión el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, tras alcanzar un acuerdo abreviado con el fiscal Diego Pérez. Arias no reconoció haber sido el autor de la amenaza, pero sí haber facilitado el celular desde donde esta se hizo y haber compartido los datos móviles que fueron utilizados para enviar el mensaje.

La amenaza fue recibida el 10 de mayo, pocos días después de la incautación de 400 kilos de cocaína en un camión que transportaba leña en Canelones, y unos meses después de que se conociera la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo.

Por el atentado a la Brigada Antidrogas fueron detenidas e investigadas unas 20 personas, a partir de varios allanamientos realizados en la zona de Cerrito de la Victoria, en su mayoría sin antecedentes penales. La investigación de Pérez no logró determinar al autor material del atentado, pero se realizaron imputaciones por delitos que surgieron de los allanamientos, como delitos de narcotráfico, otros asociados al tráfico o porte de armas y asociación para delinquir.

En cuanto al atentado en la casa de la fiscal Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre de 2025, la Fiscalía logró la condena de seis personas, incluyendo uno de los autores materiales, quien había viajado a Bolivia los días previos al atentado.