Valeria Ripoll denunció por agresión a adolescentes que viven en un hogar del INAU

La excandidata a la vicepresidenta dijo que el instituto está “funcionando terriblemente mal”; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Adolescentes de 2° turno.

La dirigente nacionalista Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia por la fuerza política en las últimas elecciones, presentó una denuncia ante la Policía por lesiones contra adolescentes que están bajo el amparo del hogar Magnolia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Ripoll explicó a la diaria que hace un año que se trasladó el hogar al lado de su casa porque el local anterior, ubicado en Cornelio Guerra y Lanús, en Lezica, se incendió en 2024. “Las trasladaron acá, se suponía, mientras reparaban el hogar; el tema es que nunca más se fueron, quedó acá el hogar [...]. La verdad que este último año y medio ha sido el peor momento para convivir, porque se ha puesto terrible”.

La excandidata a la vicepresidencia contó que el viernes pidió un taxi y, cuando iba a salir de su casa, un “grupo de chiquilinas que estaban afuera empezaron a tirar piedras”. Ripoll le dijo al taximetrista que no se iba a subir al vehículo mientras continuaba la agresión y empezó a filmar con su celular.

Tres adolescentes se acercaron a Ripoll, que estaba tras las rejas de su casa, intentaron quitarle el celular y, posteriormente, la agredieron. “Uno de los golpes me dio en el ojo y una de las piedras que tiraron le dio a mi hija en la clavícula. Después de eso siguieron caminando lo más campantes”, acotó. La dirigente nacionalista dijo que esto demuestra que el hogar de adolescentes no puede seguir ubicado en Reducto, al lado de su casa, “porque, evidentemente, las autoridades no nos pueden garantizar seguridad”.

Ripoll contó que meses atrás hizo un video en el que aparecían tres adolescentes bajándose de un taxi de madrugada y luego comenzaron a patear las puertas del hogar. “El INAU está funcionando terriblemente mal. Si la excusa es que son los protocolos, hay que cambiarlos [...]. Le ponen el nombre de salidas no acordadas. ¿Y qué hacen para que no se den más las salidas no acordadas? ¿Qué hacemos cuando un adolescente no cumple con el horario en que tiene que volver? Evidentemente hay cosas del funcionamiento del INAU que se tienen que adaptar a las necesidades de hoy”, expresó.

El caso fue derivado al fiscal de Adolescentes de 2° turno, Pablo Rivas, quien tomó declaración a vecinos que fueron testigos de la agresión y dispuso que el Instituto Técnico Forense revisara a Ripoll y su hija por las lesiones recibidas.