Las palabras “empate técnico” fueron las más pronunciadas en la mañana del lunes 6 en los pronósticos para la segunda vuelta de las elecciones de Colombia del domingo 19. El llamado “tracking presidencial” de la firma española GAD3 para el grupo de medios radiales RCN indicaba menos de dos puntos porcentuales en favor de Rodolfo Hernández, por debajo del margen de error del instrumento de medición. Los resultados eran consistentes con las mediciones de Yanhaas (Gustavo Petro un punto por encima) y de Guarume (Hernández tres puntos arriba).

En cuanto al destino de los votos de quienes habían optado por los candidatos eliminados en primera vuelta, al parecer, el 80 por ciento de quienes se inclinaron por el oficialista Federico Gutiérrez prefieren a Hernández. Los votantes del centrista Sergio Fajardo, aunque pocos –cuatro por ciento– resultaban a inicios de junio el principal territorio en disputa. Poco más de la mitad de los fajardistas (52 por ciento) estaban inclinados en ese momento por Petro y apenas un tercio por Hernández. Pese a que Fajardo había anunciado que no votaría a Petro, el hecho de que su compañero de fórmula, el ex ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, se hubiera sumado el 31 de mayo a la campaña del postulante de izquierda, puede explicar en parte ese desacople.

Otro de los elementos que estaban encima de las mesas de análisis en la primera semana de junio era la comparación de las mediciones del ya citado “tracking electoral” (una metodología automatizada de consulta a teléfonos móviles). Si se combinaban las gráficas de la medición inmediata al final de la primera vuelta con la del lunes 6, se apreciaba una curva descendente de la intención de voto por Hernández (del 52,5 al 47,9 por ciento) y, a la vez, un ascenso de Petro y del voto en blanco.

Al momento de esas especulaciones de comienzos de mes, el “factor México” no había entrado todavía en la ecuación. El viernes 3 el presidente mexicano, Manuel López Obrador, había “enviado un abrazo” público a Petro, ya que “está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. [Es] todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro, ‘un peligro para Colombia’, ‘comunista’, ‘guerrillero’, ‘Colombia va a ser como Venezuela’, y etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Lo hago porque, si alguien ha padecido ‒y no exagero, ni me siento víctima‒ esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso”. Ante estas palabras, la cancillería colombiana emitió de inmediato un comunicado de protesta por “injerencia desobligante”.