El fracking es un tratamiento para estimular la extracción de hidrocarburos de reservorios no convencionales generando fracturas artificiales en la roca mediante la inyección de fluidos a alta presión. Activistas ambientales lo consideran “un suicido ambiental, climático y un proceso de extracción de recursos caro y lento”[1]. Es tan polémico que en España está prohibido por la Ley 7/2021, del 20 de mayo de 2021, llamada “De cambio climático y transición energética”, y en Uruguay fue puesto bajo moratoria en 2017[2].

Precisamente, en el proceso de análisis de ampliación de esa moratoria uruguaya el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, dijo el 9 de junio de 2021, a la comisión temática de la Cámara de Diputados, que el problema de esa técnica “es que se le incorporan al agua, que se inyecta a presión para provocar la fractura de la roca y liberar el reservorio de petróleo o de gas, componentes químicos para ayudar a esa fractura o, por ejemplo, partículas pequeñas de cerámica o arena, y esos productos quedan en los acuíferos y en el subsuelo y generan contaminación”[3].

Aunque reconoció que hay tipos de contaminación de diferente nivel de gravedad, algunos de los productos que se incorporan al agua son altamente tóxicos y nocivos. Acompañado en esa comparecencia parlamentaria por expertos universitarios, el viceministro expresó su preocupación por cómo una eventual actividad de fracking en Uruguay –que aún no está contemplada– puede afectar el acuífero Guaraní (tercer reservorio de agua dulce a nivel mundial, que se extiende por debajo de parte de los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Mencionó, además, la cercanía del yacimiento de Vaca Muerta, en Argentina, “que es el cuarto en importancia del mundo y se está explotando por fractura hidráulica, y no lo tenemos tan lejos”.

El agua parece ser un activo a preservar para poder mantener la moratoria uruguaya. Eso implicará estar alineados con el rumbo global de las últimas décadas, que ha logrado prohibir el fracking en varios países, e ir más allá de esa renovada tendencia actual que Naomi Klein llamó “nostalgia tóxica”[4].

