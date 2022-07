Breve historia sobre la propiedad de la tierra en el Uruguay (1754-1912)

El autor de este libro nació el mismo año en que José Pedro Barrán y Benjamín Nahum publicaron el último tomo de una sus principales obras conjuntas: Batlle, los estancieros y el imperio británico (Banda Oriental, 1985). Es parte, entonces, de una generación de recambio entre los historiadores uruguayos. Acomete un tema árido y poco visitado, pero que tiene actualidad política (y hasta noticiosa). Ocurre que la tierra, objeto de puja entre las pulsiones distributivas y las federaciones de propietarios, alguna vez fue privatizada.

Un lector informado pero desprevenido podría pensar que el curioso momento que Duffau elige como punto de partida (1754) se debe, a tono con lo anterior, al año en que Jean-Jaques Rousseau escribió su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En realidad, ese 1754 se refiere al año en que la corona española dictó sobre la Banda Oriental su Real Instrucción sobre tierras. Pese a que la etapa estudiada se cierra con el comienzo del catastro del país independiente, en 1912, la obra no es una tediosa cronología, sino que ordena su material en capítulos que abordan el punto de vista legal, el técnico (agrimensura) y el político (la propiedad como “orden”). Como es obvio, Duffau no agota el objeto de estudio (no hay asunto que sea posible abarcar en un único volumen), por lo que resulta muy útil la inclusión de una nutrida bibliografía.