Oxidente

El catálogo de una muestra de artes visuales es un objeto que, cuando está bien logrado, adquiere autonomía. No es “sólo” la reproducción técnica “a lo Walter Benjamin” de lo irreproducible, que es la obra con su materialidad, sino que ensaya una mirada acerca de esa otra mirada, la del artista, que en muchas ocasiones resulta, a su vez, una mirada sobre el mundo. Sobre algún aspecto del mundo, acotemos, para no caer en el abismo de la exageración. Eso es lo que ocurre con el libro sobre Oxidente, de Martín Mendizábal. Se titula como la muestra, pero no es la muestra. Es, al mismo tiempo, más y menos que la muestra.

El color óxido que habita las piezas, que acá no se “experimentan”, sino que se reciben a través de una muy lograda reproducción, es la expresión plástica de una evocación. Ese eco de lo vivido por el artista durante su infancia y adolescencia en los terrenos que hoy ocupan un laboratorio científico (el LATU) y un shopping center (Portones) es vinculado por los textos del catálogo con otros ejercicios similares de sistematización de la memoria, que no se debe confundir con la nostalgia. Si la “cartografía de olores” de un perfumero ruso que trae a colación Héctor Solari, en su estudio sobre este trabajo Mendizábal, es una forma de llegar a mapear un momento histórico, este óxido es a su modo un catálogo de un tiempo ido. Personal, pero posible de solapar con el de otros.

Tan lejos va la tuerca tarkovskiana que lanza este stalker de sí mismo que es Mendizábal que, en el otro estudio del catálogo, Elena O’Neill asocia la técnica del artista, esas “fotografías de contacto”, como las llama metafóricamente, con otras impresiones metafísicas, no importa si reales o imaginarias. Habla, por ejemplo, del sudario de Turín y propone acercarse a esta contemporaneidad de lo recordado a partir de algunas ideas propias del Renacimiento. Se refiere a la teorización que se desprende del arte de Alberto Durero, quien planteaba que la belleza suele sostenerse en las esquinas donde se cruza con pulsiones que en apariencia le son ajenas.

Esas reflexiones, sintonizadas con las reproducciones de los trabajos de Mendizábal, independizan el catálogo y hacen que aquella muestra Oxidente que las maquinaciones de los analistas acompañaron hasta este 7 de setiembre en el Museo Blanes sea, a partir del 8 y en una inversión de términos, una evocación más para lo que este libro dice y muestra.