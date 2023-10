En 1996, el primer ministro camboyano Hun Sen le dijo a su hijo mayor Hun Manet: “Tú continuarás cuando yo me haya ido” (1). El joven, entonces de 19 años, acababa de entrar en la academia militar de West Point en Estados Unidos. Transcurridos 27 años, el padre cumplió su promesa. Hun Manet le sucedió como primer ministro el 22 de agosto. Esta entrada en funciones confirma el dominio absoluto del Partido del Pueblo Camboyano (PPC) en el poder político y el control del clan familiar sobre los aparatos políticos y económicos.

En las elecciones del 23 de julio, esta formación ganó 120 de los 125 escaños. Fue una victoria sin sorpresas, ya que desde 2017 los opositores políticos fueron eliminados o perseguidos. Por ejemplo, el único partido de la oposición creíble, el Partido de la Luz de las Velas, no estaba autorizado a participar en las elecciones. Por su parte, Kem Sokha, el expresidente del Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, en inglés), rival de peso del PPC pero proscripto desde 2017, cumple desde marzo una condena de 27 años de reclusión. Cerca de otros 30 miembros de esa fuerza política también están encarcelados, mientras que el cofundador del CNRP, Sam Rainsy, vive exiliado en Francia (2).

Si bien las elecciones de julio fueron calificadas como “muy desequilibradas” por los relatores especiales de Naciones Unidas, la ausencia de representantes de la oposición legítima en las elecciones casi no provocó reacciones en Camboya. Los medios de expresión están controlados y la prensa amordazada. En febrero, Hun Sen ordenó el cierre de la agencia de prensa independiente Voice of Democracy (VOD), uno de los últimos espacios que echaban luz sobre las violaciones de los derechos humanos. “En el seno de la población se percibe una suerte de resignación –constata el analista político y presidente del think tank camboyano Future Forum, Virak Ou–. A falta de ofertas políticas de recambio, la gente sigue el flujo. Se apoya en lo que es posible hacer. Ni hablar de sacudir demasiado las cosas. Es una ventaja para el PPC”.

Además, el PPC logró ganar popularidad, considera Astrid Norén-Nilsson, investigadora asociada en la Universidad de Lund. “La victoria contra la covid fue atribuida a Hun Manet, a la cabeza de la Asociación de Jóvenes Doctores Voluntarios, y a su mujer médica Pich Chanmony. La presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en inglés), en 2022, fue un éxito –escribe–. Así, los dirigentes del PPC salieron de un año de juicios masivos y de condenas a opositores políticos con una legitimidad considerablemente fortalecida”. Dos organizaciones dirigidas por Hun Manet y su joven hermano Hun Many también reclutaron a la juventud, con el fin de seducir a esa franja crucial del electorado, dado que el 75 por ciento de la población tiene menos de 25 años.

Esta imagen rejuvenecida sirve de respaldo durante la transición dinástica. El nuevo gobierno está compuesto por varios hijos de los principales dirigentes del PPC: de sus 28 miembros, ocho tienen vínculos familiares con un ministro saliente (3). Los hijos de los ministros del Interior y del Ejército retomaron las carteras de sus padres, mientras que Hun Many ocupa el puesto de ministro de la Función Pública. Son, en gran parte, tecnócratas formados en universidades occidentales. Hun Manet estudió en Reino Unido y en Estados Unidos. También realizó una pasantía en la sede del Banco Mundial en Washington.

“No nos hagamos ilusiones. Recordemos al presidente sirio, Bashar Al-Assad, con un título de Oftalmología en Londres –alerta Sophal Ear, profesor de la Escuela de Management Thunderbird en Estados Unidos–. El margen de maniobra del nuevo primer ministro es muy chico, porque tendrá que funcionar en el marco de la cultura política que hereda. Es decir, servir a los intereses del clan”. Este sistema de clanes se constituyó en los años 1990: los diferentes combatientes de la guerra civil formaron una casta donde predominan el clientelismo y las prebendas. Los matrimonios entre los miembros del clan aseguran lealtad y fidelidad al conjunto de la estructura. “Pero –subraya Virak Ou– la generación que llega al poder no tiene vínculos históricos de camaradería y debe establecer de manera diferente su modo de funcionamiento.” En tales condiciones, no es sorprendente que se hayan creado en el nuevo gobierno 1.422 puestos de secretarios y subsecretarios de Estado, cuya plantilla aumentó más del 121 por ciento respecto de la precedente (4). “Con ello se garantiza una parte de la torta para todo el mundo y la lealtad de cada uno”, destaca un observador político que pide mantener el anonimato.

¿Acaso el edificio se mantendrá en pie sin su piedra angular: Hun Sen? Por el momento, en enero de 2024, debería asumir el puesto honorífico de presidente del Senado y, por lo tanto, de jefe de Estado interino cuando el rey esté ausente o enfermo. Como para completar su ambición monárquica.

C.C.

