El 7 de diciembre de 2022 hacía mi primer día de esquí de la temporada, justo encima de mi casa, en La Jarjatte (Drôme). Muy cerca del final, me caí de cabeza. No me podía mover. Me llevaron en helicóptero a Gap y luego a Marsella. Una pequeña caída puede trastocar una vida desde la nada. Me encontré atrapado en un cuerpo inerte. El shock psicológico fue fuerte, con la sensación de haber pasado de la luz a la sombra.

El diagnóstico reveló una compresión de la médula espinal, con un hematoma que no se reabsorbe. Desde hace nueve meses, los médicos me dicen que hay una leve posibilidad de evolución favorable. En mi cuerpo, no lo creo. Fue muy brutal, me encontré como un “vegetal pensante”. Mi única independencia ahora es cerebral, y no sé cuánto tiempo durará. No veo un final para este túnel.

Enseguida mi elección se hizo clara. No me siento con suficientes fuerzas para luchar a diario para intentar recuperar algún tipo de autonomía. Dos días después del accidente, en el hospital de Marsella, me dije: “En cuanto pueda, voy a hacer huelga de hambre”. De haber sido 20 años más joven, habría pensado de otro modo. Con 79 años, creo que ya lo hice todo en la vida, en mi vida. No tengo fuerzas para instalarme en lo que sería una forma de supervivencia. Ya no tengo ganas de luchar. Es algo muy personal.

De inmediato, mi hijo Yannick armó un grupo de amigos en las redes sociales con un calendario en línea. Se inscribieron unas 100 personas. Cada día, un amigo o una amiga venía a darme de comer, a pesar de la lejanía del centro de asistencia en donde estuve seis meses, en Alpes-de Haute-Provence. Algunos incluso vinieron con una fondue savoyarde. Un grupo de amigos músicos tocó para todos los pacientes. Estoy bien rodeado. Tengo conversaciones más íntimas. Mis amigos aceptan mi decisión. Nadie intenta disuadirme.

Tuvimos una charla familiar. Mi mujer y mis dos hijos me dijeron que dependía por entero de mí. “No me siento atrapado por tener que mantener a mis padres”, me dice Yannick. “Si tengo que organizar las cosas, me siento libre de hacerlo. Llevamos varios meses haciéndolo y va bien; nos acercó más que nunca. Respeto tu elección, pero no debería basarse en la idea de que sería más fácil para los demás”.

Estoy de vuelta en mi casa desde principios de agosto. Me niego a ser una carga para la sociedad y mi familia, aunque estén dispuestos por completo a ayudarme y lo demuestren cada día. Siempre defendí el Estado de bienestar y la solidaridad con los más débiles. Estoy muy agradecido con el personal del hospital, el del centro de rehabilitación, con mis amigos. Algunos me felicitan por mi “coraje”, pero yo creo que es una forma de cobardía.

No había redactado ningún documento de voluntad anticipada porque, como mucha gente corriente, no sabía que eso existía. Sin embargo, tuve cáncer hace 35 años. Era una forma maligna y el pronóstico era reservado. Pero tenía mucha energía en ese entonces, mis hijos todavía eran pequeños y no eran independientes. Había abierto un negocio de lana con productores locales. Valía la pena luchar. Ni siquiera se planteó la cuestión. El mismo individuo enfrentado a un dilema semejante en distintos momentos de la vida puede comportarse de manera diferente.

Yo crecí respondiendo al carácter posesivo de mi madre, que me crio sola. Para nosotros, la libertad es un valor muy preciado. Hoy, lucho por ella. A otro tetrapléjico le diría que soy un cobarde y que tomo la salida fácil. A una persona joven le hablaría de mi edad. Si en Francia el debate sobre estas cuestiones no avanza, se debe sin dudas al peso de la religión. A conciencia, no puedo admitir la existencia de una conciencia superior. Fui educado en el catolicismo, tomé la primera comunión. Pero cuando me encontré en la montaña mirando todas esas estrellas brillando en el cielo, me dije que eso era la prueba de que Dios no existe. No espero nada después.

¿Para qué dar testimonio? Porque necesitamos que la sociedad francesa y sobre todo el derecho evolucionen, con este presidente que hace tantas promesas pero no ejecuta nada. Tenemos que dar a la gente la libertad de elegir. Seguí los debates de la Convención Ciudadana, que iban en la dirección correcta. Las reticencias vienen del cuerpo médico. Entiendo que sea difícil para algunos. Pero también tuve contacto con médicos que entienden perfectamente mi postura.

Me he puesto como objetivo este otoño [boreal]. Si hay un avance en Francia, puedo esperar. Dejo también una pequeña ventana abierta en caso de avances médicos. Pero, seamos honestos, cada día mi decisión sigue siendo la misma. Algunas personas pueden ir a satisfacer su voluntad a Bélgica o Suiza. Otros no saben cómo hacerlo o no pueden por motivos económicos: el costo ronda los 6.000 euros en Bélgica y los 13.000 en Suiza. ¡Es totalmente injusto! Estamos en una situación de desigualdad flagrante en una cuestión que es fundamental.

Empecé el proceso durante una primera entrevista por videoconferencia con un médico belga. Está prevista una segunda cita con un psiquiatra. Me digo que, con acciones como esta, el Estado terminará aceptando la necesidad de introducir medidas de cuidado.

Mirando hacia atrás, mi trayectoria profesional tiene cierta lógica. Elegí establecerme en una región de montaña remota y desfavorecida. En agricultura, la lucha contra el productivismo, los pesticidas y la agricultura intensiva era considerable. Me comprometí en particular con la Confederación campesina. Vi los límites y asumí responsabilidades políticas como alcalde de mi pueblo durante tres mandatos. Quizá con orgullo, todo lo que intenté hacer fue por el interés general. Al menos así quise creerlo. Mi lucha por el derecho a elegir el final de la propia vida forma parte de esta historia. Es una libertad que todavía hay que conquistar. Hoy, algunas personas pueden acudir a nuestros vecinos, igual que las mujeres más acomodadas podían acudir a Gran Bretaña antes de la ley del aborto. Ha llegado el momento de que todo el mundo pueda elegir.