Ensayo | ¿Qué mundo es este?

Judith Butler. Taurus; Buenos Aires, 2023. 176 páginas, 890 pesos.

En esta obra [subtitulada “Fenomenología y pandemia”], escrita aún bajo algunas de las restricciones que impuso la pandemia de covid-19, la filósofa feminista Judith Butler plantea que un fenómeno de alcance global, que por definición nos afectó a todos, puso en evidencia, con su azote, que no habitamos un mundo común. Distintos tipos de desigualdades, violencias e injusticias quedaron en evidencia y se agudizaron. El virus reinstaló una pregunta crucial: “En condiciones de carencia, la pregunta de si vivimos o no una vida vivible es una cuestión económica urgente: ¿hay servicios de salud, viviendas y agua potable para que viva cualquier número de personas y para todos aquellos que están relacionados conmigo?”. La respuesta, evidentemente negativa, no debe desesperanzar, sino ser vista como una posibilidad: “Tenemos la oportunidad de comprender nuestras relaciones con la Tierra y entre nosotros de forma sostenible, para entendernos no tanto como entidades separadas [...] sino como seres complejamente unidos en un mundo vivo”.

Butler desarrolla sus argumentos a partir de una idea del intelectual camerunés Achille Mbembe. El libro incluye algunas cuestiones vinculadas a los efectos de las restricciones sobre la vida de las personas y el despliegue de distintas formas de poder. Resulta especialmente interesante el último capítulo, donde postula el “derecho al duelo” para los vivos.