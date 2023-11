El triunfo del peronismo en primera vuelta se explica en parte por una politización feminista que se activó para ponerles freno a las propuestas libertarias de renunciar a la paternidad, permitir la libre portación de armas o negar las brechas de género. Esa lucha generó anticuerpos frente a la crueldad de las recetas neoliberales para la crisis económica.

Tras años acumulados de crisis del sistema político (un rasgo que persiste desde 2001, que marca su irredimible actualidad), ya está instalado que los votos no se explican sólo por lo que sucede “por arriba”. Hay rosca, hay aparatos, hay partidos, es una obviedad. Y, sin embargo, esa manera de hacer consistencia no alcanza. No es sólo que el “giro afectivo” de las ciencias sociales llegó a los pronósticos electorales que hoy deben sofisticar sus métodos para detectar sentimientos públicos, propensiones anímicas y toda la volatilidad que no se aferra a identidades partidarias inamovibles. Es algo más radical: ahora la dimensión afectiva es política de maneras nuevas. Porque las subjetividades son atravesadas por dinámicas de consumo, por formas de ganarse la vida, por estrategias de sobrevivencia y por violencias directas que hacen de lo afectivo una fuerza productiva y no sólo un factor lateral o circunstancial. Ahora la dimensión afectiva es política porque debe lidiar a diario con la máquina de producir inseguridad que es el neoliberalismo. Ahora la dimensión afectiva es política porque se ha evidenciado, en particular tras la pandemia, hasta qué punto los cuidados y la salud mental son elementos materiales de lo colectivo fragilizado.

Por eso las explicaciones económicas y políticas no pueden entenderse como bifurcadas (argumentando, por ejemplo, que en las primarias ganó la economía y en las generales, la política). La política ya no es aquello que se autonomiza de la racionalidad económica puesta a jugar en la precariedad de todos los días. No es una memoria identitaria que se eleva por sobre el bolsillo. Esa perspectiva esconde una nostalgia por lo sólido desvanecido en el aire pero que cada tanto se rearmaría como en un puzle misterioso y resiliente. La memoria política, en todo caso, es también objeto de disputa y reactivaciones múltiples, y no recurso último del anticuario.

La politización feminista ha sido clave para desarmar ese binarismo (entre política y economía, entre actualidad y memoria) y para conjugar interpretaciones micropolíticas con fenómenos de masas. En los últimos años, la politización feminista ha trabajado para hacer de la sensibilidad por los fenómenos cotidianos y las formas de sostener la vida en contextos de violencia una cantera de diagnósticos y de articulaciones con capacidad de intervenir en la coyuntura. La politización feminista ha sido clave en la composición de memorias que han alterado incluso el relato de la transición democrática, hilando calendarios y momentos que durmieron mucho tiempo en los anaqueles de la marginalidad histórica.

Sabemos que Javier Milei es el representante vernáculo de una saga planetaria de liderazgos de ultraderecha. Basta ver la campaña que le hizo el periodista favorito de Donald Trump, Tucker Carlson, y el abrazo de oso de la familia Bolsonaro. Sin embargo, hay dos cuestiones que le dan a la franquicia argentina de la ultraderecha transnacional un terreno singular en el que moverse: la importancia de un movimiento feminista que es transversal y de masas y que está presente dentro y fuera de las organizaciones sociales y políticas, que juega en las calles y en las urnas, y la crisis económica marcada por el dúo deuda e inflación. A esa conjunción llamamos politización feminista: a una manera de visibilizar la crisis en los modelos patriarcales de relacionarnos y a conectarla con la crisis económica que profundiza cada vez más la devaluación de ingresos y las jornadas múltiples de trabajos informalizados, o formales pero insuficientes en su remuneración.