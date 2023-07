El posfranquismo de Vox

La Transición no ha sido capaz de cuidar debidamente a la nación española. No tanto por su Constitución (1978), sino por el clima cultural que ha dejado crecer en su seno, cada vez más dominado, según Vox, por los enemigos de España (“rojos”, separatistas, feministas, multiculturalistas) y acomplejadamente aceptado por el Partido Popular.

Vox surge en diciembre de 2013 y, tras unos años sin éxito ni visibilidad, es en la práctica refundado en 2018, cuando Santiago Abascal –al frente de la dirección desde setiembre de 2014– reformula la línea de acción partidaria, haciendo frente a ese doble desafío de “los enemigos de España”. Desde entonces, va logrando el éxito y el perfil con los que es conocido hoy: en la actualidad, Vox es la tercera fuerza tras el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con alrededor de un 15 por ciento de votos, y se espera que repita esa performance el domingo 23 de julio.

Aquel momento de surgimiento está marcado en términos políticos por la crisis económica de 2008, que trae las protestas del 15M en 2011 , las cuales se suman a las del independentismo catalán, en auge desde 2009 . Para Vox, se trata de un doble avance sobre el orden de 1978: desde el separatismo, por el independentismo catalán, y desde la izquierda, por el 15M y luego Podemos, fundado en enero de 2014.

[Estos nuevos desafíos] tuvieron su efecto más claro en que, a partir de 2015, la formación de gobierno se volvió problemática. Hasta entonces, se resolvía de modo rutinario: o bien PP o PSOE tenían mayoría absoluta o bien acordaban con los partidos llamados nacionalistas (vascos y/o catalanes). Baste decir que hubo que repetir dos elecciones generales, las de 2015 y 2019 . Desde 2015, populares y socialistas pasaron a sumar el 50 por ciento de los votos, cuando antes su piso había sido 65 por ciento. Esto hizo que en 2020 naciera el primer gobierno de coalición desde la transición , el del PSOE y Unidas Podemos (UP).

[...] Lo específico del discurso de Vox es que se propone desde el inicio desafiar ese “consenso progre” tolerado por la derecha y que ha ido carcomiendo, desde la perspectiva de los de Abascal, el orgullo de ser español. Por eso, en su caso, lo programático queda subordinado a ese combate cultural, pues le sirve sobre todo para exhibir su voluntad de lucha.

El discurso de la democracia del 78 ofrecerá un flanco a Vox. En efecto, este discurso, en tanto expresión de una transición sin memoria, trata el pasado como un todo indistinto que los actores políticos principales se comprometen a no repetir. Nadie pregunta quién hizo qué, ni por las causas, ni se intentan deslindar responsabilidades políticas, ni mucho menos jurídicas. En un país de catolicismo difuso, como si de un examen de conciencia se tratara, se confía en que cada actor sabrá qué hizo mal y en qué no debe reincidir. Pero del tema no se habla. Por eso el discurso de la transición reúne Guerra Civil (1936-1939) y Franquismo (1939-1975), y nombra al orden político de 1931 a 1939 como “la República”, no como democracia (o república democrática, que es lo que fue), pues tal cosa obligaría a vincularlo al actual. Pero, a la vez, para distanciarse del franquismo, nadie se autodefine como nacionalista español. En España, “nacionalistas” son –sobre todo en el discurso de la transición– los partidos catalanes y vascos. Es decir, los de los territorios “periféricos”, lo cual indica no sólo un lugar geográfico, sino temporal: una rémora del pasado, alejada del presente modernizante y europeísta de la transición. En España, los nacionalistas españoles se autodenominan “constitucionalistas”, lo cual cierra el círculo de las equivalencias: “pasado-nacionalismo-atraso-cainismo”, de un lado, contra “futuro-europeísmo-modernización-consenso”, del otro. En el discurso de la transición, el pasado opera como una suerte de estado de naturaleza en el que siempre se puede recaer, porque según este discurso el espíritu cainita del pueblo español está siempre latente. Por eso es bueno mantener el silencio, no agitar las aguas políticas. Consenso es el nombre de la democracia en España.

Esto no significa que el nacionalismo español no modele la realidad política del país, pero lo convierte en algo no decible, no bien visto en clave democrática y europea. De ahí que no casualmente el partido se llame Vox (“voz”, en latín). En efecto, por esa hendidura del discurso dominante se cuela la extrema derecha española para conmover los consensos explícitos e implícitos que todo orden político tiene.

¿Qué es España para Vox? Siguiendo a Maurice Barrès, Abascal sostiene que “la nación es la suma de los muertos, de los vivos y de los que nacerán en ella”. “La patria –continúa– es la tierra de mis padres, de mi niñez, de mi adolescencia”. La patria es un patrimonio heredado, tangible, esencial, que pertenece a alguien y que se lega. Una manera de ser (personalidad) y de estar (costumbres) en el mundo, diferente de algunas y opuesta a otras. “Me gusta la nación como algo lineal, no como proyecto”, concluía Abascal . En efecto: “proyecto” sugiere una cierta apertura, un pacto o construcción, así como la posibilidad de incluir no sólo a los herederos directos, sino a otros nuevos (inmigración). Este rechazo del contractualismo muestra el perfil de Vox contrario al liberalismo político.

Aquí damos con la clave ideológica de Vox. La vida comunitaria, y con ella la democracia, quedan subordinadas a esa esencia de lo nacional español, pues esta no es cambiable ni decidible ni votable. De ahí que el independentismo (catalán, vasco o cualquier otro) sea para Vox no sólo inaceptable, sino “un robo, un latrocinio, un expolio” . En principio, podría parecer que el neoliberalismo de Vox es contradictorio con su patriotismo, pues vendría a corroer los lazos comunitarios. Pero hay un punto en el que pueden converger: el llamado a la rebelión individual (emprendedorismo) contra el colectivismo estatista del neoliberalismo es análogo al que hace Vox contra un poder tomado por los colectivos antiespañoles (“rojos”, “separatistas”, feministas, etc.). Además, su tradicionalismo le impide a Vox hablar de “pueblo” para referirse a los españoles cabales, sino que más bien estos quedan incluidos en la apelación a “España”. Vox es una formación posfascista, en términos de Enzo Traverso . Es decir, posfranquista: aspira a realizar buena parte de los fines franquistas por vías formalmente democráticas.

Javier Franzé, profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid. Versión completa en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2023.