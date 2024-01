Esta vez, el pelotón de fusilamiento del paso del tiempo se paró delante de Wolfgang Schäuble. Ocurrió el 27 de diciembre de 2023, mientras su blanco dormía. Ministro de Finanzas alemán durante la crisis griega, en 2015, fue uno de los villanos de la película de Costa-Gavras A puertas cerradas (2019) exhibida en su momento por Cinemateca Uruguaya y hoy disponible en la plataforma Netflix. Allí se puede ver a un Schäuble impermeable a los reclamos del flamante gobierno griego de centroizquierda que conducían Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis. Inflexible en la imposición de un memorándum que “de entendimiento” tiene poco, Schäuble es la voz principal de una melodía sin fisuras que obliga a los deudores a pagar un alto costo social. Es evidente el temor que provoca la llegada de su silla de ruedas (había sufrido un atentado en 1990) a una mesa oval de negociaciones que, pese a su apariencia igualitaria para todos los ministros de finanzas europeos, lo tiene en una indudable cabecera.

Legislador por 50 años en la bancada de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) hasta que renunció por un escándalo de financiación ilegal de su partido (1), cinco veces ministro, miembro del equipo negociador de la reunificación alemana tras la caída del Muro de Berlín en 1989, señalado a veces como jefe de gobierno en las sombras durante la gestión de Helmut Koll (1982-1998), sostén desde las finanzas de la fortaleza que Angela Merkel exhibió en el terreno político (2005-2021), Schäuble no se caracterizaba por su simpatía. Directo y cortante en sus opiniones, ni siquiera se excluía a sí mismo de su ojo crítico (2). Pese a eso, no faltaron las declaraciones laudatorias hacia su figura (3). El presidente del Banco Central Español, Luis de Guindos, lo manifestó con claridad: “Europa ha perdido a un servidor público de primer nivel”.

Rafael Trejo