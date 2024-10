Poesía | Pequeña flor del ghetto

Jean D’Amérique. Milena París; Montevideo, 2024. 49 páginas, 680 pesos.

Esta edición trilingüe de poesía haitiana (criollo/francés/español) sería una rareza única de no ser por el hecho de que su misma traductora, Laura Masello, ya había introducido en las librerías uruguayas otro libro de poesía haitiana. En ese caso se trataba de Puños al rojo vivo, de James Noël (Trilce, 2015). Los puentes entre ambos poemarios no se agotan en la traductora, sino que Pequeña flor del ghetto se abre con un acápite de Noël. No resulta difícil, entonces, asumir a este, nacido en 1978, como una suerte de hermano mayor literario de D’Amérique, de 1994.

Más difícil es ir más atrás en la genealogía, por más que el tono irónico pueda hacer pensar en narradores como Dany Laferrière (nacido en 1953). Los narradores, ya es sabido, tienen mejor suerte editorial que los poetas, por lo que lo principal de la obra de Laferrière está disponible desde 2021 en el Río de la Plata (Mitologías americanas, Cuenco de Plata). Incluso una de las nouvelles más disfrutables de Laferrière, Je suis fatigué [Estoy cansado], tiene traducción uruguaya, de Teresa Amy, por ahora inédita.

Este libro de D’Amérique percute con la fuerza de su poesía, refleja las dificultades de la vida en el Haití del presente, dominado por las pandillas en buena parte de su geografía y por la pobreza en todo el territorio. Pero no cae en la autoconmiseración, deja “el sufrimiento plegado en el fondo de sí” y se abandona, cuando puede, a una cerveza en las terrazas de Puerto Príncipe. Así y todo, claro, no olvida la “melodía del gatillo”.