Quedan algunas zonas de oscuridad sobre las circunstancias del drama, pero conocemos lo esencial. Hanan Abdel Rahman Abu Salama tenía 59 años. Cosechaba aceitunas en el pueblo de Faqqu’a, a unos 15 kilómetros de Yenín, al noreste de Cisjordania, cuando fue abatida por una bala en la espalda el 17 de octubre. La madre de familia palestina estaba en sus tierras; el tirador, por su parte, llevaba un uniforme israelí. La víspera misma, un grupo de expertos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó a las fuerzas de Tel Aviv “no interferir con la cosecha de este año”, una fuente de ingresos vital para unos 100.000 hogares palestinos en el contexto de derrumbe económico de los territorios ocupados.

Este homicidio no es más que un hito adicional en la crónica sin fin de la violencia que consume a Cisjordania, oficialmente considerada por Israel como uno de los “siete frentes” de la guerra que lleva a cabo desde hace un año. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 728 palestinos de Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) fueron asesinados entre el 7 de octubre de 2023 y el 14 de octubre de 2024 por soldados o colonos israelíes, una progresión exponencial en relación con los años anteriores (154 en 2022; 83 en 2021). Víctimas de ataques y de la destrucción de sus bienes, 1.628 palestinos fueron obligados a abandonar sus casas. En el mismo período, indica la OCHA, 39 israelíes, militares o no, murieron en ataques perpetrados por palestinos de Cisjordania.

La noche del 3 de octubre, un ataque israelí en el campo de refugiados de Tulkarem causó la muerte de 18 personas. Según Tel Aviv, el bombardeo apuntaba a eliminar a los instigadores de un atentado –reivindicado por Hamas– que produjo siete muertes en la ciudad israelí de Jaffa dos días antes. Esta operación –la más mortífera desde que la OCHA se puso a hacer el recuento de los incidentes en 2005– es un emblema de la escalada militar a la que está librado Israel en Cisjordania, así como ya lo era el raid “antiterrorista” que destruyó otro campo sobrepoblado de Tulkarem en abril (14 muertos).

La escalada de la guerra coincide con un aumento de la violencia cometida por los colonos. Alcanzó el nivel “más alto de todos los tiempos”, como recientemente constató el International Crisis Group (ICG) (1). Un estallido de brutalidad contra el cual ni el dictamen emitido el 19 de julio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que calificó de “ilícita” la ocupación de los territorios palestinos (2), ni las sanciones tomadas estos últimos meses por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Francia hacia los colonos más belicosos (algunas decenas de personas y de entidades) tuvieron el menor efecto. “Sancionar a individuos oculta el centro del problema al reforzar la idea de que algunos transgresores aislados actúan por fuera de la esfera de competencia del Estado [israelí], que se ve liberado de su propia responsabilidad”, lamenta el ICG.

En realidad, si bien las tensiones se agravaron después del 7 de octubre de 2023, el umbral de alerta se superó desde el retorno a funciones de Benjamin Netanyahu, a la cabeza de un gabinete de extrema derecha, a fines de 2022. A partir de esta fecha, el gobierno israelí puso en marcha, de manera metódica, una “estrategia que apunta a concretar la visión política de un pleno ejercicio de la soberanía israelí sobre Cisjordania”, recuerda la organización de defensa de los derechos humanos israelí Yesh Din (3). La intensificación de la protección militar y del apoyo financiero y material otorgado a los colonos, así como la cuasi garantía de su impunidad, constituyen los principales elementos de esta “reforma silenciosa” que la distribución de miles de armas militares de fuego vino a completar después del 7 de octubre de 2023.

Angélique Mounier-Kuhn. Traducción: Micaela Houston.

