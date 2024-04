Dominación colonial

En su thriller histórico L’attaque du Calcutta-Darjeeling (Liana Levi, 2019), el novelista Abir Mukherjee investiga la sociedad colonial india tras la Primera Guerra Mundial. La agitación independentista provocó entonces una fuerte reacción de las fuerzas armadas de Su Majestad. Con cinismo, un comerciante de Londres expone su análisis de la situación a un policía:

“Si me preguntan mi opinión, los nativos violentos no son los peores. El verdadero peligro proviene de aquellos que predican la no violencia. Quizás lo llamen ‘no cooperación pacífica’, pero en realidad es una guerra económica. El boicot a los tejidos ingleses, por ejemplo. Es desastroso para la profesión. [...] Y esto no ocurre sólo aquí en Bengala, sino en todo el país. Y lo peor es que no podemos hacer nada al respecto. [...] Como comerciante textil puedo asegurarle que no tengo la más mínima simpatía por ellos [los independentistas]. Como irlandés, en cambio... [...] ¿Sabe usted cuántos británicos hay en India, capitán? [...] 150.000. No más. ¿Y sabe cuántos indios hay? Le diré, 300 millones. ¿Y cómo cree que 150.000 británicos mantienen bajo su control a 300 millones de indios? [...] Por su superioridad moral. Para que un número tan pequeño domine a un número tan grande, los dominantes deben proyectar un aura de superioridad sobre los dominados. No sólo superioridad física o militar, sino también moral. Más importante aún: los súbditos deben, por su parte, creerse inferiores; que por su propio bien necesitan ser dominados. Parece que todo lo que hemos logrado desde la Batalla de Plassey [1757, el acto fundacional del dominio británico sobre India] ha tenido como objetivo mantener a los nativos en su lugar, persuadiéndolos de que necesitan que los guiemos y los eduquemos. Su cultura debe ser presentada como bárbara, su religión como basada en dioses falsos, incluso su arquitectura debe ser vista como inferior a la nuestra. ¿Por qué, si no, construiríamos el Victoria Memorial, esa enorme monstruosidad en mármol blanco más grande que el Taj Mahal?”.