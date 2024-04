El caso Ambani

Es la historia de un multimillonario al que le preguntan cómo construyó su fortuna. “Un día, cuando era joven, horneé una barra de pan. Vendí la mitad y con el dinero que gané preparé dos más. Pude vender un par entero y con el dinero que gané preparé cuatro más. Y así sucesivamente... Hasta que heredé la fortuna de mi padre”.

Ese multimillonario podría ser Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, con la salvedad de que Ambani nunca vendió pan. Antes de heredar más de 36.000 millones de euros de su padre, Dhirubhai, trabajó en la empresa que este había fundado: Reliance Industries.

Ciertamente, Dhirubhai se construyó solo: nació pobre, se convirtió en ayudante de una gasolinera y logró crear uno de los conglomerados más grandes del país, presente en los sectores del petróleo, la salud, la construcción, la distribución, los medios de comunicación e incluso de las telecomunicaciones. Pero el “sentido empresarial” de Ambani padre consistía sobre todo en aprovechar la transformación de la economía que tuvo lugar después de 1991. Presentada como una forma de modernización liberal, la operación resultará en una vampirización privada de la riqueza nacional.

“Activos por valor de miles de millones de dólares en sectores como las telecomunicaciones o la minería prácticamente fueron entonces ofrecidos a quienes estaban cerca del poder”, informó el periodista James Crabtree(1). Colosales sobornos permitieron a grandes grupos adquirir tierras, eludir las regulaciones ambientales y ganar licitaciones públicas. Los escándalos se sucedieron. Pero a Ambani nunca le preocupó. Si en India, como en otros lugares, las campañas políticas son cada vez más caras, financiarlas sigue siendo una forma comprobada de captar voluntades.

Antes de 1991 sólo dos indios aparecían en las listas de multimillonarios de la revista estadounidense Forbes. En 2002 ya había cinco, incluido Ambani.

Pasados 15 años, su número se ha multiplicado por más de 20. En 2023 la fortuna de Ambani alcanzó los 76.000 millones de euros, según Forbes.

El hombre vive en un edificio privado de 27 pisos que ocupa una superficie equivalente a dos tercios del francés palacio de Versalles. La construcción del edificio costó casi 1.000 millones de euros. En las seis plantas de aparcamiento caben más de 150 coches, allí trabajan cientos de empleados y el edificio cuenta con tres helipuertos.

Eso ocurre en un país como India, donde el 60 por ciento de la población vive con menos de 1.100 euros al año. “Me pregunto qué lleva a alguien a hacer algo así”, preguntó Ratan Tata en 2011 en el Times. Y acertadamente agregó: “Este es precisamente el tipo de cosas que llevan a las revoluciones”.

Renaud Lambert.

(1) James Crabtree, The Billionaire Raj. A Journey Through India’s New Gilded Age, Tim Duggan Books, Nueva York, 2018.