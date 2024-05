Ensayo | Falsa verdad

En un mundo polarizado, compartir, likear, responder o incluso ignorar mensajes en las redes sociales delimita un nosotros con quienes nos sentimos afines y un ellos que percibimos distante y extraño. No se trata sólo de estar o no de acuerdo, sino más bien de cuán intensas son nuestras preferencias en términos afectivos. Pero ¿qué sucede cuando interviene allí la figura de un adjudicador que señala: “usted tiene razón” y “usted no la tiene”? ¿Cómo cambia la polarización cuando se busca reducir la propagación de noticias falsas o cuando se informa que algunos mensajes son “verdaderos” y otros, “falsos”? A partir de estos y otros interrogantes, Natalia Aruguete y Ernesto Calvo presentan una lectura sobre la comunicación política que analiza las consecuencias cognitivas y afectivas de los mensajes que confirman nuestras creencias o que refutan las de otros, en un mundo polarizado. Nosotros contra ellos continúa una línea de investigaciones que esta pareja académica viene desarrollando en trabajos anteriores, como Fake news, trolls y otros encantos (Siglo XXI, 2020), y, al mismo tiempo, es una apuesta superadora. Su organización en capítulos breves y el desarrollo de un registro de escritura que busca evitar el sesgo académico transforma al libro en un material de consulta para todo aquel que esté interesado en entender cómo se expresa y reproduce la polarización política en las redes sociales.

La obra tiene la particularidad de presentar una serie de experimentos que los autores realizaron a lo largo de tres años en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, con el objetivo de entender el efecto de las confirmaciones y las refutaciones (nudo teórico del libro). En cada uno de ellos, se expuso a los encuestados a distintas situaciones comunicacionales en las que un mismo contenido se les presentó como refutación y como confirmación (encuadres equivalentes). Los resultados demuestran que la polarización disminuye en el caso de las confirmaciones y aumenta en las refutaciones. Los autores comprueban que las primeras se asocian al placer, la alegría y el optimismo (carga positiva), mientras que las segundas, a emociones negativas como el enojo, la desazón o el asco (carga negativa).

El libro constata que frente a dos tipos de creencias sobre el mundo (las nuestras y las de los otros) y un adjudicador que dice quién de los dos tiene razón (fact checker), aceptamos y compartimos con más entusiasmo las correcciones que confirman las nuestras, mientras que aquellas que las cuestionan nos desmotivan, nos generan dudas o la sensación de ser atacados. Como sintetizan los autores: “La confirmación somos todos, la refutación es el otro”. Así, Nosotros contra ellos invita a repensar la dimensión afectiva del comportamiento político, las estrategias para disminuir la violencia discursiva y la polarización social, y el valor social del debate público, en un contexto en el que, como señala Chantal Mouffe, “el desafío para la democracia es establecer la distinción nosotros/ellos –que es constitutiva de la política– de un modo que sea compatible con la aceptación del pluralismo”.