Se cumplen 30 años de la publicación de La larga agonía de la Argentina peronista, reeditado ahora por Siglo XXI, una conferencia que Tulio Halperin Donghi dio en el Club de Cultura Socialista. Un texto ciertamente inclasificable, porque no es un trabajo académico, tampoco una narración histórica, más cerca del ensayo si se quiere, pero tampoco. No se divide en capítulos, sino que es todo un largo devenir, como la agonía misma. Tiene, además, oraciones larguísimas y sinuosas, con múltiples subordinadas, que no reflejan otra cosa que su forma de pensar, como si nos dijera que acercarse al peronismo, pero también a la historia argentina, implica esas dificultades, esos vericuetos. Autores que menciona: Francisco Urondo, Karl Marx, Daniel James. Se trata, si tuviéramos que forzar una definición, de un análisis que intenta aportar a una discusión, “rastrear en el pasado la huella de los múltiples procesos paralelos y entrelazados que iban a encontrar su nudo y desenlace en este instante resolutivo”.

En un intercambio sobre este libro del que participaron diversos intelectuales, realizado por el Instituto de Historia Argentina Emilio Ravignani al año siguiente, José Nun dijo que entendía el texto como “una conversación”. Cuando, luego de diversas intervenciones, le tocó responder, Halperin hizo suya esa definición. En este sentido, podemos pensarlo como una práctica intelectual, en el sentido más clásico de su palabra, lejos del devenir posterior de la hiperespecialización del campo historiográfico.

El mismo año que se publicó La larga agonía..., Halperin fue entrevistado por Javier Trímboli y Roy Hora. Dijo que “hoy no hay disenso sobre el pasado porque no lo hay sobre el presente”, señalando el vínculo estrechísimo entre ambos tiempos. Así, la pregunta que guía su libro está profundamente atravesada por los primeros años 1990, por esa nueva piel que significó para el peronismo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

¿Qué nos dice sobre los 1990 La larga agonía...? Para el autor, la historia argentina del siglo XX puede pensarse en cierta manera como un decadentismo: hay un momento en que el país consolidado a partir de 1880 entra en crisis, y nunca logra recuperarse del todo. A partir de entonces, las fuerzas en conflicto no reconocerán la legitimidad del otro, generando una invalidación política permanente. El punto nodal de dicha decadencia coincide con la incorporación de las masas a la política. En este libro en particular el acento está puesto en el peronismo, al que caracteriza de “insostenible”; el tema es que la sociedad a la que dio lugar se niega a “desaparecer de la escena” durante más de 40 años. Pero (con algo de deseo) el autor se anima a anunciar su final, que ubica no en 1976 y sus campos de concentración, sino en 1989, con la hiperinflación, que es lo que habría dado la última estocada a lo que quedaba de las bases de la sociedad peronista emergida a partir de 1945.

En el debate mencionado y en las reseñas que se hicieron en ese entonces, nadie discutió esta afirmación, este diagnóstico conclusivo. Un texto muy lúcido en leer algunas cuestiones de su presente, que eran incipientes y que nos condicionan aún hoy, como por ejemplo la fragmentación y flexibilización del mundo laboral, sin embargo, proponía este diagnóstico, que menos de diez años después se revelaría –al menos parcialmente– errado.

En todo caso, la caracterización de la historia argentina como la de un fracaso, así como la lectura del peronismo como inviable, adquirió en gran parte de la intelectualidad argentina, e incluso más allá de ella, un enorme peso, al punto de hacerse sentido común en grandes sectores de la sociedad, en versiones más degradadas y simplistas. Esto es muy palpable en las discusiones políticas actuales.

Pero sería un equívoco cargarle este peso a Halperin, porque en él nunca nada es sencillo ni unilateral, y esa es en parte su potencia, mucho más en tiempos de reafirmación de identidades. Halperin es un historiador no complaciente y por eso mismo permite el pensamiento. Es también en La larga agonía... que se propone una lectura nueva sobre el peronismo: si en escritos anteriores lo había catalogado como una especie de fascismo, en este libro, lejos de eso, lo define con otra palabra: revolución. Incluso lo reitera a lo largo del texto: fue una revolución porque “bajo la égida del régimen peronista, todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas, y para advertirlo bastaba caminar las calles o subir a un tranvía”.

Halperin usó esta palabra justo en un momento en que aparecía desterrada del horizonte político, donde sólo era utilizada como consumo vintage. En los años 1990 incluso se discutía si a 1810 le cabía o no caracterizarla como revolución. En otro gran libro del autor, Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, se abordaba detenidamente esta palabra para pensar el lugar que tuvo en los orígenes del país. Ahí es entendida como mito, “en cuanto opone a la felicidad eterna, ganada por el hombre por la gracia, una felicidad terrena igualmente concebida como perfecta que está al alcance del puro esfuerzo humano”. Si la revolución es, entre otras cosas, un mito –que opera sobre una realidad–, esta otra lectura del propio Halperin parece ofrecernos la idea de que se trata de algo que no concluye, que no tiene nunca un cierre definitivo, sino que, por el contrario, aun agonizando, es aquello que puede volver, siempre y cuando haya un presente dispuesto a convocarlo.