Mundo | 7 de octubre: Israel, Palestina, Gaza

El subtítulo plantea un desafío ambicioso: “Los mitos. La propaganda. La verdad”. Al menos el tercero de los términos parece difícil de alcanzar en un tema que se ha caracterizado por las dicotomías. En su intento, el autor cuestiona el discurso occidental hegemónico y coloca sobre el papel una combinación de documentos e interpretaciones –de variado espesor– que darían por tierra con el promedio de las narraciones aceptadas sobre el conflicto de Palestina. Si ya no resulta sencillo abordar el conflicto en sí, mucho menos concentrarse en el episodio puntual del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que dejó como saldo más de 1.000 israelíes muertos y que originó, casi de inmediato, una dura respuesta de Tel Aviv que ha sido calificada por diversos observadores como genocidio. De hecho, hay un caso en curso en la justicia internacional sobre ese aspecto, presentado por Sudáfrica.

Katzenstein no rehúye la complejidad, aunque sea polémico (y desigual) el resultado. Para empezar, complejiza la demonización de Hamas. Plantea sus razones sin justificar. Hace equiparaciones históricas. Se pregunta por el carácter democrático de Israel y pone en contexto las resoluciones de Naciones Unidas sobre la ocupación. No faltan las fuentes, pero no se limita a presentarlas: en el anexo final propone un breve (y bienvenido) análisis del trabajo con ellas. Muy crítico con Israel, resulta un aporte a la discusión sobre una realidad en desarrollo.