Ayudamemoria

Kosmos. Música. Jueves 9 de octubre a las 20.00. Alianza Francesa de Montevideo (Bulevar Artigas 1271). Entradas: 400 pesos

Concierto de los guitarristas José Fernández Bardesio y Gonzalo Victoria. El estreno mundial de “Kosmos”, del compositor uruguayo Sergio Cervetti, se suma a la interpretación de los “Preludios en homenaje a Abel Carlevaro”, de Fernández Bardesio, y a destacadas obras de Francis Kleynjans, Astor Piazzolla, Abel Carlevaro, Isaac Albéniz, Gonzalo Victoria, entre otros.

Iribarne. Teatro. Viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 20.00 y domingo 12 a las 17.00. El Galpón (18 de Julio 1618, Montevideo). Entradas: 600 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Llega al Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) esta obra de ButacaZero (España), dirigida por Xavier Castiñeira, sobre el político gallego Manuel Fraga Iribarne. Es presentada como “una radiografía –sin pelos en la lengua– de los resortes del poder y sus mecanismos de supervivencia”.

Azira’i. Teatro. Jueves 16 de octubre a las 17.00 y a las 21.00. Sala Verdi (Soriano 914, Montevideo). Entradas: 600 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

También parte del Fidae, este “musical de memorias”, con la dirección de Duda Ríos y Denise Stutz, trata sobre los saberes ancestrales de los pueblos originarios brasileños.

Ricardo III. Teatro. Viernes 17 de octubre a las 21.00. El Galpón (18 de Julio 1618, Montevideo). Entradas: 600 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Luego de su participación en el Festival de Manizales (Colombia), regresa a Montevideo para integrar la grilla del Fidae esta obra de William Shakespeare sobre el poder. Gran trabajo de El Galpón en todos los rubros, que recuerda, una vez más, que ese tradicional elenco es uno de los pilares del teatro independiente uruguayo.

Diario del forastero. Presentación. Martes 21 de octubre a las 19.00. Fundación Mario Benedetti (Joaquín de Salterain 1293, Montevideo). Entrada gratuita.

El libro más reciente de Luis Pereira Severo, aparecido por el sello Sitio de Poesía, será presentado por Raquel Diana, Víctor Cunha y Diego Cubelli.

Maria Callas. Danza. Del 23 de octubre al 2 de noviembre. Martes a sábados a las 20.00, domingos a las 17.00. Auditorio Adela Reta del Sodre (Andes y Mercedes, Montevideo). Entradas: 170 a 1.950 pesos.

El Ballet Nacional, con coreografía de Gemma Bond y música de Verdi, Puccini y Donizetti, pone en escena la vida de la célebre cantante lírica.

Filarmónica. Música. Miércoles 29 de octubre a las 19.30. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal, Montevideo). Entradas: 620 pesos.

La Orquesta Filarmónica de Montevideo presenta el concierto Marsalis vs. Tchaikovsky. En programa, el “Concierto para violín”, de Wynton Marsalis, que fusiona la tradición clásica con el blues y el jazz, y la sinfonía “Manfred”, de Piotr Ilich Chaikovski. Solista: Giovanni Guzzo (violín).