Con lectores | La Paloma y Montevideo

Además de la mesa sobre multilateralismo en el Día del Futuro, otras dos actividades de Le Monde diplomatique, edición Uruguay, compartieron reflexiones con los lectores. El sábado 20 de setiembre presentamos el número de ese mes en Casa del Mar, en La Paloma. En esa instancia, organizada junto con la Alianza Francesa de Rocha, nuestro director estuvo acompañado por Jorge Andrioni y Gabriel Tinaglini. El miércoles 1° de octubre en Café la diaria, en Montevideo, los escritores Felipe Restrepo Pombo (Colombia) y Gabriel Peveroni (Uruguay) se preguntaron sobre la frontera porosa entre novela y periodismo.