Ayudamemoria

Camnitzer | Arte. Hasta el 14 de marzo de 2026, martes a viernes de 13.00 a 18.00 y sábados de 10.00 a 14.00. Museo Figari (Juan C Gómez 1427). Entrada gratuita.

La exposición del XXIX Premio Figari, Luis Camnitzer, se titula La resurrección de Simón Rodríguez: el Diccionario del poder. Esta instalación que ocupa tres secciones del primer piso del museo, curada por Gabriel Peluffo Linari, es una oportunidad imperdible de acceder a una reflexión profunda sobre el lugar de lo humano en el sistema y la sociedad en que vivimos, y acerca del vínculo entre creación e inteligencia artificial.

Ideas+ | Libros, artesanía y música. Hasta el 24 de diciembre, desde las 19.00. Plaza Florencio Sánchez, Parque Rodó. Entrada gratuita.

De la amplia grilla disponible, destacamos las presentaciones de Un hombre curioso, de Tüssi Dematteis (sábado 6); El Peyote Asesino, de Pablo Izmirlian (martes 9); Marzo 1995, los últimos liberados, de Matías Mateus (jueves 11); Resistir juntas en prisión, exilio y libertad, de Ivonne Trías Hernández (martes 16); la actividad de la editorial Forastera denominada “Uruguay país de traducción” (miércoles 17); y la mesa de Fin de Siglo con sus autores Martín Otheguy, Laureano González y Julio Varela, “La vida bajo la lupa, cómo observar el mundo con un exceso de lucidez sin perderse en él” (domingo 21). En todos los casos a las 20.00.

Atahualpa | Cine y Música. Martes 9 de diciembre, 19.30. Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012). Entrada gratuita.

Función especial del documental Atahualpa Yupanqui, un trashumante (Argentina, 2024), de Federico Randazzo Abad. Se contará con la participación musical en vivo de Héctor Numa Moraes.

Carmina Burana | Ballet. Del 10 al 21 de diciembre. Miércoles a sábados a las 20.00, domingos a las 17.00. Auditorio Nacional del Sodre (Andes y Mercedes). Entradas de 170 a 1.950 pesos.

El Ballet Nacional del Sodre cierra el año con una coreografía de Mauricio Wainrot que trabaja sobre la música de Carl Orff. La fatalidad del destino parece ser desafiada por la fuerza y la sensualidad de la danza, en la que la naturaleza se combina con la elegancia.

Akwaba | Festival. Viernes 19 de diciembre, de 18.00 a 22.00. Alianza Francesa de Montevideo (Bulevar Artigas 1271). Entrada gratuita.

Festival de culturas migrantes del colectivo Mua en el que participan más de 12 nacionalidades. En programa, feria artesanal y gastronómica (18.00 a 19.30), música gospel con Rosemary Akosion (19.30 a 20.00), taller de percusión para las infancias con Efuka Lontange (20.00 a 20.30), taller de salsa y rueda de casino cubano (20.30 a 21.30), baile con Dinamita Sound System (21.00 a 22.00).

Olímpicos | Fotografía. Hasta el 9 de marzo de 2026, abierto las 24 horas. Fotogalería Prado (Pasaje Clara Silva esquina Delmira Agustini, próximo a la Rosaleda). Entrada gratuita.

El Centro de Fotografía de Montevideo presenta la muestra El espíritu de los Juegos de París. Se trata de imágenes tomadas por los periodistas de AFP en los Juegos Olímpicos de 2024, incluyendo la actuación de varios deportistas uruguayos.