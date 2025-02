Otra cara

Kosovo

Se esperaba que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), instituido el 22 de febrero de 1993 mediante la Resolución 808 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, jugara un papel pionero en la afirmación de una justicia internacional objetiva e imparcial. Como jurisdicción creada para responder a la particular violencia de las guerras de escisión yugoslava, su misión era identificar y sancionar las responsabilidades individuales de los autores de los crímenes cometidos durante los conflictos, con el fin de alejar tanto el espectro de la impunidad como el de una responsabilidad colectiva de uno u otro pueblo.

Sin embargo, no todos los países balcánicos tienen la misma sensación de justicia. La absolución, por parte del TPIY, en noviembre de 2012, de los excomandantes del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK, en albanés), Ramush Haradinaj, Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, se pareció a una denegación de justicia. Al menos nueve de los testigos citados por la acusación murieron en circunstancias “sospechosas”, y otros se retractaron durante las audiencias. En esas condiciones, el 3 de abril de 2008 el TPIY se había visto obligado a absolver a Haradinaj. A título excepcional, decidió anular la primera sentencia y volver a juzgarlo, junto con sus coinculpados, ya no por los iniciales 39 cargos, sino por seis de ellos, relativos exclusivamente a los crímenes cometidos en el centro de detención de Jablanica, donde civiles serbios, gitanos y albaneses fueron torturados y asesinados por la guerrilla kosovar. Ante la imposibilidad del tribunal de resucitar a los testigos, las causas mismas son las que produjeron los efectos, y no se pudo confirmar la responsabilidad personal de los acusados. Tras su regreso a Kosovo, Haradinaj fue recibido como un héroe, y en cinco años volvió a ocupar el sillón de primer ministro [N. de R.: de 2017 a 2020, por la derechista Alianza para el Futuro de Kosovo]. Los estrategas occidentales que pretendían saldar con la mayor rapidez el asunto de Kosovo, juzgaron necesaria su absolución [N. de R.: en la controversia por la independencia de esa exprovincia serbia, Uruguay –al igual que Argentina, Brasil, Chile y México– aún no reconoce la independencia kosovar].