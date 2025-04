Festival de Cinemateca | Actualidad - Palestina

A FIDAI Film (Kamal Aljafari, martes 15 y domingo 20), Avant, il n'y avait rien (Yvann Yagchi, miércoles 9 y sábado 19), Happy Holidays (Scandar Copti, jueves 17 y sábado 19), Yalla Parkour (Areeb Zuaiter, martes 15 y miércoles 16).

Todas de 2024, estas películas abordan la situación palestina y, en cierto modo, complementan a la oscarizada No other land, duro abordaje de periodismo documental y autoficción que, por fuera del festival, también viene siendo programada por Cinemateca y cuyo visionado resulta imprescindible. Scandar Copti, director de Happy Holidays, también estuvo nominado al Oscar, sin ganarlo, en la categoría de Mejor película de habla no inglesa de 2009, con Ajami. Ahora trae a Montevideo un filme que interconecta historias en el Israel de hoy, con personajes judíos y palestinos de religión cristiana: un drama que podría ocurrir en cualquier parte, con las particularidades del lugar donde efectivamente ocurre.

Yalla Parkour, desde su encuentro gozoso con el mar y la adrenalina del parkour, sitúa esos intereses juveniles del universal urbano en la Gaza previa a octubre de 2023 y su carácter de encierro existencial. Avant, il n'y avait rien [Antes, no había nada] es el viaje de un joven suizo-palestino que intenta entender a un amigo de la infancia que se acaba de mudar a un asentamiento israelí en tierra palestina. ¿Puede sobrevivir la amistad a posturas tan diferentes? También como ejercicio de memoria, pero desde una perspectiva más colectiva, A FIDAI Film busca “reconstruir”, en una cuerda de similar imposibilidad, un archivo fílmico palestino saqueado por Israel en el Líbano en 1982.