Festival de Cinemateca | Derechos Humanos - Fascismos

Apocalipse nos trópicos (Petra Costa, 2024, lunes 14 y jueves 17), Bajo las banderas del sol (Juanjo Pereira, 2025, miércoles 9 y jueves 10), From Hilde, with love (Andreas Dresen, 2024, miércoles 16 y domingo 20), Pai nosso: os últimos días de Salazar (José Filipe Costa, 2025, domingo 13, martes 15), Riefenstahl (Andres Veiel, 2024, miércoles 16 y sábado 19).

En momentos en que el mundo gira hacia posturas ultras que imponen una geopolítica de la crueldad, este puñado de películas muestra distintos rostros de los fascismos de distintas épocas. Petra Costa –que ya había abordado la política brasileña en La democracia en peligro, sobre el golpe contra Dilma Rousseff– trata ahora el peso de los evangélicos de ultraderecha en el bolsonarismo, con su tríada “Biblia, bala y buey”. Por su parte, Juanjo Pereira trae los archivos audiovisuales de Alfredo Stroessner, en Paraguay, dentro del espacio Competencia de cine en derechos humanos, en el que también hay otras historias de resistencia en el Cono Sur. Caminando hacia atrás en la historia, José Filipe Costa entona un crepuscular retrato del dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar.

Tampoco falta el fascismo “original”, por ejemplo, en From Hilde, with love, en la que Andreas Dresen ofrece un protagonista de la llamada Orquesta roja, red clandestina de espías soviéticos que actuaron detrás de las líneas alemanas infiltrando las estructuras más profundas del nazismo. Si se habla de cine y de nazis, no puede faltar la magistral y difícilmente disculpable Leni Riefenstahl, y aquí Andres Veiel aporta más material para la inevitable controversia.