Festival de Cinemateca | País invitado - Portugal

Con 18 largometrajes y 9 cortos, la presencia de Portugal como país invitado al festival de Cinemateca es un festival en sí mismo. Aquí elegimos seis propuestas (todas de 2024) y le agregamos un corto que está por fuera del segmento.

Grand Tour (miércoles 9) marca la inevitable presencia de uno de los grandes cineastas lusos del presente. Miguel Gomes –que con este filme ganó el premio a mejor director en el Festival de Cannes– demuestra, además, ser universal: puesto a elegir el pasado, no se decanta por ninguna de las opciones disponibles del viejo imperio y sitúa el punto de partida de su historia de amor y geografía en el Rangún británico de 1917.

Banzo (martes 15 y sábado 19), de Margarida Cardoso, también aborda lo colonial decimonónico, pero en su caso en un lugar de África donde la melancolía se coloca como la única defensa contra lo real, haciendo acordar, en algún punto y con las dislocaciones del caso, a la poética de José Eduardo Agualusa en la literatura. Aún africano, pero del presente, es el escenario de O ouro e o mundo (jueves 17 y domingo 20), de Ico Costa, sobre el Mozambique de los trabajadores precarizados.

La descolonización, a la lusofonía, le llegó con la Revolución de los claveles de 1974. El documental Sempre (martes 15 y miércoles 16), de Luciana Fina, la muestra con material de archivo de la Cinemateca Portuguesa y de la televisión de ese país. No hay democracia sin Parlamento y no hay Parlamento sin una mecánica interna, casi de juego de relojería y de máscaras, que Rui Pires acerca en O palácio de cidadaos (sábado 19 y domingo 20). Si en vez de seis hubiera que apostar por dos, a la de Gomes se le agrega On falling (lunes 14 y martes 15), de Laura Carreira, en la que las dinámicas sociales y privadas se solapan para forjar la aleación que es el material cotidiano de una inmigrante portuguesa en Escocia. Y al margen del ciclo, pero conectado con Portugal, está el corto cubano-uruguayo La selva oscura (miércoles 9), de Lucía Malandro, sobre soldados caídos en Angola y espíritus del Caribe.