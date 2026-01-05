Ayudamemoria

Parque Mauá

Aire libre. Expredio de la Compañía del Gas (Rambla Sur). Todos los días de 9.00 a 22.00. Entrada gratuita.

Muy acertada puesta en valor del patrimonio industrial de la ciudad, con préstamo de reposeras para disfrutar de la vista del río, galería de fotos, jardín costero y recorrido de las antiguas construcciones con una señalética que combina sutileza y utilidad. Un espacio público ganado a la privatización gracias a la movilización de la sociedad civil.

Montevideo de las Artes

Festival. Del 3 al 30 de enero. En varias salas de la ciudad. Entrada gratuita.

La tradicional muestra teatral del primer mes del año tendrá un énfasis en el público infantil y adolescente, con obras como El truco de Olej, El universo de Ana, A río revuelto, la culpa es del carancho o Andreina cruza montañas. Entre las propuestas para adultos destaca Fedra, fragmentos y ficciones, de Guillermo Heras, bajo dirección de Fernando Rodríguez Compare, que traslada el mito clásico a la Argentina del primer peronismo. También será posible volver a ver Animales de dios, de Marianella Morena, sobre la estafa de Conexión Ganadera. Programación completa en la web.

Lembranças

Artes visuales. Hasta el 9 de febrero. Museo Blanes (Millán 4015). Martes a domingos, de 12.00 a 18.00. Entrada gratuita.

Presenta una serie de grabados nunca antes expuesta de Claudio Silveira Silva, a 90 años del nacimiento de su autor.

Personas, Lugares & Cosas

Teatro. Desde el 17 de enero. Sábados a las 21.00, domingos a las 19.30. El Galpón (18 de Julio 1618). Entradas: $ 600 (2x1 comunidad la diaria).

“La obra propone una reflexión urgente sobre la presión de alcanzar el éxito en una sociedad atravesada por lógicas de producción, rendimiento y autoexplotación. Al mismo tiempo, interroga los sistemas de salud mental y rehabilitación, el abordaje de las adicciones y la imposición de relatos normativos sobre lo que significa ser una persona ‘sana’”. De Duncan Macmillan, con dirección de Margarita Musto.

100 años

Fotografía. Hasta el 23 de febrero, abierto las 24 horas. Fotogalería Goes (Gral. Flores y Carlos Reyles). Entrada libre.

Imágenes procedentes del archivo del Palacio Legislativo y del Centro de Fotografía de Montevideo que documentan “el proceso de construcción y el contexto urbano de la época” a 100 años de la inauguración de ese emblemático edificio considerado patrimonio de la democracia uruguaya.

Esmoris

Humor. Del 30 de enero al 28 de febrero. Viernes y sábados a las 21.00; domingos a las 20.00. Sala Camacuá/AEBU (Camacuá 575 esquina Reconquista). Desde $ 700.

Jorge Esmoris celebra sus 50 años de trayectoria con el espectáculo LED (luces, extravío y delirio) que hace un paseo humorístico por la historia, desde la edad de las cavernas hasta la era de la computación, pasando por el Renacimiento, la Guerra Fría y otros momentos estelares.