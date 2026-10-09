Esta foto fue tomada durante el velorio de Benigno Cruz, ciudadano nicaragüense conocido por todos como El Chino, combatiente del ejército sandinista durante la dictadura de Anastasio Somoza. El rito fúnebre fue celebrado en su domicilio. Medio siglo antes, quiso el destino que él estuviera en el Frente Sur combatiendo junto al uruguayo Héctor Meme Altesor cuando este recibió, durante el tiroteo, un balazo que acabó con su vida de forma instantánea. Altesor tenía 32 años; Benigno, 23. Fue casi en la ribera del río Ostayo. Cuarenta y cuatro años después, Benigno Cruz contribuyó con otros compañeros a colocar, en el sitio donde había caído Meme Altesor, una lápida recordatoria. En la contratapa de este número se rememora la vida sencilla y ejemplar de Benigno, quien falleciera el mes pasado en la ciudad de Masaya.