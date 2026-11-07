Cambio de ánimo

Una de las paradojas clásicas de la filosofía de bolsillo se pregunta qué pasaría si una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible. La respuesta es una imposibilidad, ya que, si de verdad el objeto es inamovible, la fuerza que lo está chocando no puede ser imparable, y viceversa.

Si a comienzos del mes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era presentado como el director de orquesta de la fuerza irresistible del avance global de la ultraderecha, su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aparecía como la última esperanza de que existiera algún tipo de objeto democrático inamovible para oponerle.

Lo cierto es que Trump no solo no logró transmitir su fuerza a Flávio Bolsonaro, su afín ideológico en los comicios brasileños, sino que unos días más tarde recibió en su propia cara el golpe de las aguas turbias que formaban su ola, al dar contra el dique de las elecciones estadounidenses de medio término. Sumando ambos episodios en el ábaco fácil de los deseos, muchos se están preguntando, con ganas de responder afirmativamente, si estamos ante el comienzo de un final de ciclo. Más allá de los optimismos de la burbujeante resaca poselectoral, al menos parece claro que se produjo un enlentecimiento de la marcha triunfal del matón del barrio. Desde la Fundación Rosa Luxemburgo hasta El País de Madrid usaron la palabra alivio para referirse a la remontada lulista, y aflojaron los dientes de la tensa expectativa cuando el panorama favorable empezó a confirmarse con un cambio de signo político en el Parlamento estadounidense. El miércoles 4 de noviembre amaneció con titulares de “vuelco político” (El País de Madrid), “ola demócrata” (Le Monde), “votantes castigan a Trump” (The Guardian) o “tsunami democrático” (Corriere della Sera).

Más allá de la suma de cuatro bancas a las dos que tenían los Socialistas Democráticos (DSA, por su sigla en inglés), o del centenar de integrantes del caucus progresista en la bancada demócrata, y más allá incluso de la primera gobernadora latina de Texas (Gina Hinojosa, que centró su campaña en la defensa de la educación pública y el rechazo a los data centers), quizá lo que realmente emergió de estas dos elecciones clave que se desarrollaron en 11 días fue un nuevo estado de ánimo.

Esta nueva sensación surge, sobre todo, después del mal resultado del Partido de los Trabajadores en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, que había puesto en duda lo que meses antes aparecía como indudable: que Lula era la roca que no podría ser movida de lugar por la riada de ultraderecha. Los procónsules de Trump estarían ganando en Perú, Colombia, Costa Rica y Honduras, pero no habría un triunfo similar en Brasil. Sin embargo, el 4 de octubre Lula perdió la delantera y fue necesaria una movilización inédita de sus bases y la formación de un “ejército” en las redes sociales para convencer abstencionistas y dar vuelta el resultado el 25 de ese mismo mes.

Esos dos resultados, el triunfo de Lula y la derrota de Trump, sumados a la “no victoria” de Benjamin Netanyahu en Israel el 27 de octubre, tuvieron ese efecto hacia adelante de cambio de ánimo. Tuvieron otro hacia atrás: mostrar de una manera menos apocalíptica los resultados de Colombia y Perú, por ejemplo. Es verdad que Trump pudo desalojar del palacio presidencial bogotano al candidato del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, y también es cierto que logró ampliar el Escudo de las Américas a Perú, gracias a las elecciones ganadas por Keiko Fujimori. Pero la seguidilla de éxitos de los favoritos de Washington habían hecho olvidar el exiguo margen de sus logros, que fueron unas pocas gotas en lugar de haber sido esa masa continua de agua en movimiento que sugiere la metáfora de la ola. Abelardo de la Espriella había adelantado a Iván Cepeda por 251.854 votos, en una elección en la que se contaron más de 25 millones de papeletas. Y esto fue aún más microscópico en Perú, donde Fujimori superó al izquierdista Roberto Sánchez por 49.641 votos (en más de 18 millones de sufragios válidos emitidos). Un triunfo, el de la actual presidenta peruana, seis veces más ajustado que el de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez en la elección uruguaya de 2019.

Más allá de las matemáticas (si contamos los dos gigantes latinoamericanos –Brasil y México– más los otros tres países mencionados –Colombia, Perú y Uruguay–, las derechas tienen 15 millones de votos menos que las izquierdas), el triunfo de Lula y la derrota de Trump impactaron con fuerza transformadora en la conversación política. De haber ganado Flávio Bolsonaro por la misma diferencia que obtuvo a su favor Lula, la sumatoria “cuantitativa” de esos cinco casos no hubiera cambiado, pero la sensación de derrota habría sido aplastante para los progresismos de la región. A esto se suma que las victorias de Lula y de varios de los candidatos demócratas en Estados Unidos (en especial los del DSA, que ya había tenido como principal emergente, en otra liga, al alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani) demostraron que se puede ganar “a la ofensiva”. Esto puede dar otro impulso a la ya de por sí muy buena campaña de Pedro Sánchez en España, que intentará recuperarse del golpe que implicó el choque de trenes del 28 de octubre en Toledo. Un Sánchez que venía demostrando su habitual maestría comunicacional en su camino hacia los comicios del 29 de noviembre y que ahora debe moderar su tono festivo ante el duelo que implicaron los más de 60 fallecidos en el siniestro.

De poder mantenerse en el gobierno la centroizquierda española, el sacudón para las derechas será completo. O casi: Netanyahu ha venido logrando, al menos en un principio, aferrarse al gobierno en Israel más allá de que no alcanzó por sí solo las bancas para renovar mandato. Incluso de sostenerse Netanyahu –lo que se sabrá en las próximas semanas–, e incluso de no poder remontar Sánchez la ventaja que le llevan en las encuestas la derecha y ultraderecha españolas, nada empañará las dos grandes victorias de la centroizquierda en estos 11 días que torcieron al pesimismo: haber demostrado que Trump no es una fuerza imparable y que Lula, en términos electorales, resultó ser algo muy parecido a una roca inamovible.