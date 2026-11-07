Ocho meses después de que se desencadenara el ataque israelí-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, el contexto geopolítico del Golfo sigue marcado por el agravamiento de las tensiones y la persistencia de los riesgos de una explosión regional. A pesar de las importantes pérdidas humanas y económicas sufridas por su país, los dirigentes de la República Islámica de Irán se muestran intransigentes en las negociaciones directas o indirectas con la administración estadounidense. Su firmeza recuerda a la del imán Ruhollah Jomeini, a quien le hicieron falta varios años antes de decidirse a aceptar la paz propuesta por Irak y, a partir de ahí, poner fin a un conflicto que causó cerca de un millón de muertos entre 1980 y 1988 (2). Frente a Estados Unidos, Irán exige el fin del bloqueo de sus puertos, el levantamiento inmediato de las sanciones, la restitución de los haberes financieros confiscados por los estados occidentales y el cese de todas las hostilidades en Medio Oriente, en particular en el sur de Líbano y en Gaza. A cambio, ofrece la reapertura total del estrecho de Ormuz en menos de seis días. Pese a la insistencia de Washington, que considera el asunto como prioritario, Teherán se niega a que el tema de sus proyectos de desarrollo de energía nuclear se aborde de modo conjunto, al considerar que solo una vuelta a la normalidad permitiría entablar conversaciones serias.

Mientras la prensa conservadora no duda en cantar victoria, el régimen islámico pretende demostrar que no hará concesiones y que es él quien marca el tempo. Tras haber mantenido cierta contención durante el verano boreal, decidió hacer más intensos los ataques contra buques petroleros, cargueros y portacontenedores en el estrecho de Ormuz. La señal es clara: la estrategia de la marina estadounidense que consiste en escoltar a los barcos a lo largo de la costa sur de este paso marítimo por el que transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) ha dejado de ser una garantía de seguridad, ya que aumentó el número de minas y drones submarinos operados por la Guardia Revolucionaria. Esta escalada –que provoca además un aumento en la cotización del petróleo– refleja la interpretación iraní de la situación política en Estados Unidos. Para el gobierno encabezado por el líder supremo Mojtaba Khamenei, las dos etapas que siguen solo pueden resultar favorables a sus intereses. La primera, las elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Con una popularidad en sus índices más bajos, debido, en gran medida, al aumento de los precios del combustible, el presidente Donald Trump difícilmente podía dar la orden de efectuar un ataque importante contra Irán durante la campaña. Es cierto que el inquilino de la Casa Blanca menciona frecuentemente esta operación, pero no era muy viable que asumiera el riesgo, en el momento en que batía récords de impopularidad, de desestabilizar el mercado petrolero y actuara en contra de sus propios votantes, que no apoyan esta guerra.

La segunda fase involucra el escenario posterior a las elecciones estadounidenses. Como muchos observadores, los iraníes apostaban por una derrota republicana, tanto en la Cámara de Representantes como incluso, esperaban, en el Senado. Un revés que, a juzgar por algunas de las declaraciones marciales de Trump, no aceptaría, fiel a la actitud negadora que tuvo después de la elección presidencial perdida de noviembre de 2020. La crisis política que podría derivarse de esta situación [que al cierre de esta edición es una situación aún incierta] brindaría un respiro muy bienvenido a Irán, dándole tiempo para reorganizar su defensa y seguir ejerciendo presión sobre las monarquías del Golfo. Estas últimas, con Arabia Saudita a la cabeza, esperan, por el contrario, una evolución distinta: tanto en Riad como en Abu Dabi o Manama, confían en que, una vez pasadas las elecciones, con independencia del resultado, Estados Unidos volverá a desempeñar el papel de principal potencia protectora de la región. Sin embargo, Trump nunca dio la impresión de tomarse muy en serio los reclamos de las petromonarquías, ni siquiera durante su primera presidencia (2016-2020). En mayo de 2019, después del ataque perpetrado por las fuerzas hutíes yemeníes contra importantes instalaciones petroleras sauditas, Estados Unidos dio a entender que les correspondía a las propias monarquías aprender a defenderse solas.

Una guerra contra Riad

Aliados de Irán sin ser sus vasallos, los hutíes ofrecen hoy un atractivo adicional a Teherán, ya que se perfila la perspectiva de un bloqueo de dos estrechos vitales para la economía mundial: Ormuz y Bab el-Mandeb. El repunte de la actividad de las fuerzas hutíes contribuye a la intransigencia de la diplomacia iraní. Teherán puede incluso proclamar que el “eje de la resistencia” contra Estados Unidos e Israel no fue vencido. Al infligir varias derrotas a las tropas gubernamentales yemeníes y tomar el control del litoral occidental, que bordea el estrecho de Bab el-Mandeb, el movimiento Ansar Allah (“los partidarios de Dios”, el nombre oficial del movimiento hutí) modificó la relación de fuerzas en la península arábiga. Con sus misiles de mediano alcance y sus drones, los amos del norte y el oeste de Yemen sembraron el pánico al bombardear aeropuertos sauditas e instalaciones petroleras, pero también cuarteles y proyectos de infraestructuras turísticas: algo nunca visto en el reino.

Este episodio protagonizado por los hutíes, ampliamente comentado en las redes sociales dentro del mundo árabe, dirige los reflectores hacia la incómoda situación en la que se encuentra ahora Arabia Saudita, y más concretamente su príncipe heredero. Mohammed ben Salmán (MBS) no parece haber reflexionado demasiado sobre la recomendación fundamental que les hacía el rey Abdelaziz Ibn Saud a sus delfines: siempre tener un ojo puesto sobre Yemen y lograr que el país sea débil y, a la vez, estable. Lo que dio razón de ser a esta advertencia del monarca fue la guerra fronteriza de 1934 –dos años después de la creación del reino–. Si bien el conflicto terminó con la anexión de tres provincias yemeníes (Asir, Jizán y Najrán), su violencia y el irredentismo de las tribus del norte de Yemen habían servido de lección. Ibn Saud también tenía presente el aura inmemorial de estas mismas tribus, cuyo ardor en el combate y franca adhesión a la religión musulmana –a diferencia de otras poblaciones beduinas de la península, caracterizadas por su inconstancia– hicieron que el profeta del islam dijera que “la fe es yemení, la sabiduría es yemení”.

Fue en 2015 cuando MBS cometió el primer error que dio origen a sus dificultades actuales. Arrastrado por Mohammed ben Zayed al Nahyan (MBZ), el emir de Abu Dabi, de postura marcadamente belicista, involucró a su país en una campaña de bombardeos aéreos contra los hutíes, la cual resultó especialmente mortífera para la población civil (400.000 muertos hasta la tregua de abril de 2022). Rompió así con una tradición de injerencia en los asuntos de su vecino permanente, pero siempre contenida. “Tenía la posibilidad de negociar tanto con el gobierno establecido como con los rebeldes hutíes y el bando sureño”, confiesa con amargura un exdiplomático saudita. “Un diálogo nacional, bajo la égida y el financiamiento de MBS, habría desembocado en un equilibrio yemení que, aunque hubiera sido inestable, es cierto, habría sido beneficioso para el reino”. ¿Por qué semejante error? Por la hybris de un joven monarca (aunque no en 2015: apenas era por entonces el segundo delfín en la línea de sucesión...) deseoso de demostrar su capacidad y de no perder terreno frente a su rival MBZ y de imponerse a una parte de la familia real que no estaba convencida de su capacidad para suceder a su padre, el rey Salmán. Conocemos el resto de la historia: la subordinación, a veces brutal, de esa misma familia, y en particular la purga de noviembre de 2017, cuando cientos de personalidades, príncipes, ministros y empresarios, fueron secuestradas en el hotel Ritz-Carlton de Riad y obligadas a entregar su “diezmo” al Tesoro como resarcimiento por sus presuntos actos de corrupción.

En cuanto a la guerra contra los hutíes, se perdió, dado que la rebelión controla la capital, Saná. La reactivación de las hostilidades en julio pasado es, por otra parte, un misterio en el momento en que el príncipe heredero acumula reveses, en especial en el plano económico, con el fracaso de numerosos proyectos centrales para su “Visión 2030”. Este es el caso, en particular, de las nuevas ciudades –entre ellas Neom–, así como los proyectos de apertura al turismo y de diversificación económica. Los bombardeos de los hutíes no solo alteraron la extracción y el transporte de hidrocarburos, vitales para la economía saudita, sino que también perturbaron la umra –la peregrinación a los lugares santos que tiene lugar durante todo el año, fuera del período del hajj–, lo que supone, también, una disminución de los ingresos. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 3,3 por ciento del PIB.

Tres salidas, ningún aliado

Así como no lo hizo en 2019, Estados Unidos no acudió en auxilio de Arabia Saudita, a pesar de sus pedidos de ayuda. Si bien el ejército estadounidense suministró información de inteligencia relativa a los objetivos terrestres atacados por la aviación saudita y colaboró con su reabastecimiento en vuelo, Ben Salmán contaba con una operación militar comparable a la de marzo de 2025, cuando los bombardeos estadounidenses decapitaron a una parte del estado mayor hutí. Pero si en aquella oportunidad los hutíes atacaron directamente los intereses estadounidenses e israelíes, esta vez Ansar Allah evitó la confrontación directa con Washington e insistió en su voluntad de dialogar con Estados Unidos, mientras que aseguraba no querer detentar él solo el poder en Yemen. Por tanto, a Trump le resultó fácil ganar tiempo y evitar una nueva implicación bélica.

Desde ese momento, a MBS solo le quedan opciones poco satisfactorias. La primera consistiría en llegar a un acuerdo con los hutíes, reconociéndoles el estatuto de actor de pleno derecho en la vida política yemení. Esto contribuiría a poner fin a los ataques, pero obligaría a Riad a aceptar pagar compensaciones financieras a Ansar Allah en concepto de daños de guerra. Sobre todo, tendría que tranquilizar a los adversarios de los hutíes, tanto las fuerzas gubernamentales como los separatistas del sur. Pero MBS debería sobre todo entablar conversaciones con Irán, con el riesgo de enemistarse de forma definitiva con Trump. El argumento de la incompatibilidad religiosa, aludido con frecuencia en la prensa occidental, carece de toda pertinencia. Es cierto que los hutíes son chiitas, mientras que Arabia Saudita constituye el corazón del mundo sunita. Sin embargo, el zaidismo, una corriente chiita minoritaria a la que adhieren los hutíes, difiere del chiismo duodecimano vigente en Irán. Sus particularidades –los zaidíes reconocen, por ejemplo, la legitimidad de los primeros califas del islam– hacen que el zaidismo sea calificado a veces como la quinta escuela jurídica del sunismo, junto con el hanafismo, el malikismo, el shafiismo y el hanbalismo. En el pasado, los sauditas incluso apoyaron al zaidismo yemení cuando este, partidario de un imanato en Yemen, se oponía a los republicanos del sur. En el momento de la tregua de 2022, imanes sauditas muy activos en internet recordaron oportunamente el estatuto particular del zaidismo, considerando que, en determinadas circunstancias, no había que incluirlo en el bando de los rawafid (“aquellos que rechazan”), un término peyorativo utilizado para designar a los chiitas.

La segunda opción para MBS sería obtener otra ayuda que no sea la de Estados Unidos. A diferencia de 2015, cuando numerosos países se unieron a la coalición codirigida por el Reino y los Emiratos Árabes Unidos, no parece haber muchos países dispuestos a enviar refuerzos. Turquía y Pakistán, signatarios del Pacto de La Meca, ya advirtieron que su apoyo será exclusivamente defensivo; en otras palabras, no contemplan el envío de tropas terrestres. El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, es consciente de que el Imperio otomano siempre evitó aventurarse en Yemen, mientras que su homólogo paquistaní, el primer ministro Shehbaz Sharif, conoce el riesgo político interno que supondría para él la muerte de soldados de su país a manos de los hutíes. En cuanto a los demás países musulmanes, miran hacia otro lado, empezando por Egipto, a pesar de su dependencia del capital saudita. Acá también pesa la historia: durante la primera guerra civil de Yemen (1962-1970), el ejército egipcio quedó empantanado, perdiendo 15.000 hombres antes de optar por una retirada humillante en 1967.

Queda una última opción: recurrir a Israel. Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, o para su sucesor después de las elecciones legislativas que se realizaron el 27 de octubre, esto sería un éxito diplomático de gran alcance y la materialización de una normalización a la que se negó, al menos hasta ahora, MBS. Los hutíes quedarían a merced de una fuerza aérea devastadora. Pero, para el príncipe heredero saudita, semejante injerencia le podría impedir acceder al trono o mantenerse en él.

Akram Belkaïd, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Merlina Massip.