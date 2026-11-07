Desde que Estados Unidos dejó de apoyar a Ucrania, la Unión Europea decidió hacerse cargo por su cuenta de las necesidades de Kiev. Pero ¿los países miembros disponen de los medios necesarios para ello? Mantenidos al margen de las negociaciones y embarcados en un gran rearme de cara a un conflicto eterno contra Rusia, ahora podrían empezar a temer que un alto al fuego deje al descubierto su falta de estrategia.

¿Qué tan lejos puede llegar la brecha entre los hechos y los discursos de las autoridades, es decir, la negación política? Esta pregunta –que en Occidente por mucho tiempo estuvo reservada para los regímenes totalitarios– se plantea ahora con respecto a la Unión Europea (UE). Sin duda, sus dirigentes ya demostraron hace rato su capacidad de apegarse a un marco ideológico cada vez más desajustado respecto de las realidades políticas. Tras los referendos de 2005, en los que Francia y Países Bajos se opusieron al tratado para establecer una Constitución Europea, la “democracia” europea esquivó el rechazo popular masivo retocando ligeramente su proyecto de consagración del neoliberalismo.

Transcurridos 20 años, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas, se enfrentan a un nuevo desafío: lograr que los pueblos consientan una militarización sin límites, financiada por la reducción drástica del gasto social y ecológico, en el marco de un endeudamiento masivo de los Estados. Pero ¿cómo convencer a los habitantes del viejo mundo de aceptar que se degraden sus condiciones de vida? ¿Cómo lograr que reconozcan que solo de esa manera nacerá una Europa libre, democrática y fortalecida por una Ucrania que haya recuperado sus fronteras de 1991?

Según declaró Macron durante una conferencia conjunta con el presidente Volodímir Zelenski el 17 de noviembre de 2025, “la Unión Europea tendrá que seguir brindando a Ucrania un apoyo financiero previsible y estable a largo plazo. Lo vamos a lograr, incluso, si hace falta, explorando nuevas alternativas, igual que supimos hacerlo en otros casos cuando las circunstancias lo exigieron. Estoy pensando, por ejemplo, en el endeudamiento común en el contexto de la pandemia [de covid]”.

A juzgar por las movilizaciones actuales en Francia, la creencia en que el costo social del apoyo a la guerra y al “gran rearme” no va a socavar la adhesión al proyecto político europeo ni la popularidad de los dirigentes que lo promueven parece una idea cada vez más ilusoria. Como un revoque aplicado con demasiada prisa, el relato heroico elaborado desde la invasión rusa a Ucrania se está desmoronando: vistos por separado, cada uno de sus elementos conserva cierta credibilidad; pero el conjunto está tan desfasado de la situación real que el discurso no se sostiene. Europa dice estar comprometida en una lucha existencial contra una amenaza rusa que se ha vuelto omnipresente y cada día más agresiva, con la multiplicación de los ciberataques y las ofensivas con drones. Sostiene que suplirá las deficiencias del padrino estadounidense y cubrirá sin falta las necesidades financieras cada vez mayores de Kiev.

Por un lado, la “guerra híbrida” que está librando una Rusia omnipotente en las fronteras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) parece justificar una movilización europea permanente. Por el otro, parecería que Ucrania y sus aliados invencibles siguen debilitando a Moscú sin pausa, asfixiando su economía –descrita sistemáticamente como exangüe– y anotándose victorias frente a su ejército de soldados brutales, incompetentes y mal dirigidos.

Aunque los misiles europeos lanzados desde Ucrania matan a soldados y civiles rusos y los gobiernos occidentales consideran la posibilidad de un conflicto generalizado, aparentemente el posicionamiento a favor de Kiev responde ante todo a una voluntad pacífica. “Frente a lo que se ha convertido en una especie de adicción a la guerra de parte de Rusia”, afirmaba Macron el 17 de noviembre de 2025, “nosotros, por nuestra parte, seguimos obstinados y determinados a restablecer la paz”. Ante esta idea de “la paz mediante la guerra”, el papa León XIV –durante su visita a París el 25 de setiembre– objetaba: “La paz no es un equilibrio de fuerzas, sino que se construye cada día mediante el diálogo y la justicia”.

El océano y el cuentagotas

Tras cuatro años y medio de combates, a la línea del frente relativamente estancada, pero igual de letal que siempre, se le sumó una campaña de destrucción mutua de infraestructuras. La principal afectada es Ucrania, que ya no es capaz de exportar cereales ni de producir acero en condiciones normales. El 16 de octubre, Kiev solicitó 70.000 millones de euros adicionales para financiar el esfuerzo bélico en 2027. El país sigue resistiendo militarmente frente a la agresión rusa. Pero ahora está con el agua al cuello, aguantando apenas gracias a los créditos de los Estados europeos –asolados a su vez por grandes tensiones presupuestarias– a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les pasó el lastre.

Ahora bien, oficialmente los dirigentes del viejo mundo no fijaron ningún límite temporal ni cuantitativo a su compromiso, aunque tienen grandes dificultades para concretar promesas a menudo impactantes. La idea de destinar a Ucrania 200.000 millones de euros en activos rusos congelados, presentada como una solución milagrosa, se tropezó con riesgos jurídicos de peso. El préstamo acordado de 90.000 millones –que el Consejo de la UE finalmente aprobó el 23 de abril, después de que se levantara el veto húngaro– nunca se desembolsó en su totalidad… y el cuentagotas no alcanza para cubrir las enormes necesidades del país. Incluso Von der Leyen traza el panorama sombrío de “un invierno de guerra que será el peor de todos” (discurso del 16 de setiembre sobre el estado de la UE).

El futuro marco financiero plurianual (MFP, o “presupuesto europeo”) –propuesto por la Comisión Europea en 2025, validado por el Parlamento Europeo en abril de 2026 y cuyo monto total asciende a dos billones de euros para un período de siete años– ilustra la profunda contradicción de las políticas económicas implementadas en casi toda Europa. Varios dirigentes “frugales” de Estados miembros –con el canciller alemán Merz a la cabeza– ya manifestaron que el gasto global les parece excesivo. Desean reducir los gastos, pero defienden a rajatabla los 131.000 millones de euros dedicados a la defensa. Esta cifra puede parecer “pequeña” si la comparamos con los presupuestos nacionales en esa materia –que tampoco dejan de aumentar–, como el de Polonia (en torno a 45.000 millones de euros anuales), pero es cinco veces mayor respecto del MFP anterior. Además, hay que sumarle el “fondo de reserva para Ucrania”, que está por fuera del límite presupuestario y que asciende a unos 90.000 millones de euros, así como el préstamo del mismo importe destinado a cubrir las necesidades crecientes derivadas de la sofisticación tecnológica del conflicto. Otros sectores van a echar en falta estas importantes sumas, como la movilidad estudiantil, la investigación (sin contar los usos de la inteligencia artificial y la física cuántica aplicadas a la defensa), la agricultura y la transición energética en Europa. Así y todo, las cifras siguen sin ser suficientes desde el punto de vista de Ucrania.

¿Este tonel de las danaides terminará por convertirse en un barril de pólvora y, después, en explosión social y política? A juzgar por el contexto macroeconómico –muy desfavorable–, es sumamente posible. Además del pesado balance de la guerra en Ucrania para las finanzas públicas europeas, en 2022 se sumaron las consecuencias de reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos. El consiguiente aumento de los precios de la energía ya afectó con dureza a la industria europea –sobre todo a la alemana–, mientras que, debido a la persistencia de los dogmas librecambistas, su economía se mantiene abierta a bienes y servicios baratos importados desde China, Estados Unidos, India o el Mercosur. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Alemania se estancó durante tres años consecutivos. Sobre todo, su sector industrial sufrió mucho debido a la nueva configuración de los intercambios mundiales. Incluso Pascal Lamy terminó por reconocer que Europa ha perdido terreno ante la competencia china. El exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 2005 a 2013, y heraldo de la globalización liberal, propone ahora generalizar el “régimen de salvaguardia” para el acero que entró en vigor en julio. Tal medida supondría un giro significativo hacia un nuevo proteccionismo (Le Monde, 7-10-2026).

Alimentado por la presión sobre los costos laborales y la reducción del gasto público, el estancamiento económico debería prolongarse. La crisis en Medio Oriente hace que suban los precios de la energía y llevó al Banco Central Europeo a aumentar nuevamente las tasas de interés oficiales el 10 de setiembre, lo que limita aún más la capacidad de inversión de las empresas y los hogares. Así, entre que aumentan las tasas de interés y que para reducir el déficit los gobiernos recortan el gasto público –el mantra oficial en la mayoría de los Estados miembros–, el panorama no se vislumbra demasiado alegre para la población, sobre todo para los sectores más vulnerables.

Sin duda, esto explica por qué el proyecto europeo ha ido perdiendo gran parte de su atractivo, como señalan cada vez más observadores: Islandia rechazó mediante un referéndum la perspectiva de reanudar las negociaciones de adhesión a la UE; a las dificultades para poner en marcha el proceso de integración de Ucrania se suman las iniciativas impredecibles de Von der Leyen, como la propuesta de que Canadá se asocie a la Unión, en un momento en que tantos países candidatos pobres y periféricos desearían poder acceder a los recursos presupuestarios de Bruselas.

En las antiguas regiones industriales de Europa, donde la población se traslada en automóvil para ir a trabajar y en los que las políticas sociales y los servicios públicos se desmoronan, el impacto socioeconómico es muy crudo. De forma progresiva, la situación empieza a venir de la mano de sacudidas políticas, sobre todo en Alemania, con la victoria del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en el estado federado de Sajonia-Anhalt el 6 de setiembre, y nuevamente en Mecklemburgo-Pomerania Occidental dos semanas más tarde. Estos resultados ponen en duda el relato de la integración exitosa de los estados federados de la antigua Alemania Oriental, poco cuestionado desde 1989. La ruptura total con Rusia no ha dejado de alimentar el avance del voto a la derecha radical en estas regiones, y la actitud moralista de los demócratas autoproclamados del oeste convence cada vez menos a las mayorías, incluso cuando la participación electoral es elevada. El hundimiento histórico de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, en alemán), que desapareció del Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, encubre una conmoción que ya se percibe en las encuestas electorales: actualmente, la AfD ronda el 30 por ciento a nivel nacional, es decir que casi iguala la suma de los porcentajes obtenidos por los dos partidos en el poder (la CDU y el Partido Socialdemócrata [SPD, en alemán]).

Las políticas económicas y sociales implementadas en Europa ya acarrearon el éxito de partidos de extrema derecha o de derecha nacionalista. Por su parte, la izquierda radical no tiene ni voz ni voto en parte de los Estados de Europa central y del Este, donde además en ocasiones el socialismo está casi desaparecido de la oferta política, como en Hungría, República Checa y Eslovaquia. En ciertas regiones o ciudades (Saint-Denis en Francia, Berlín en Alemania), de vez en cuando hay repuntes electorales “rojos” que reflejan la magnitud del descontento social.

¿Hacia la ingobernabilidad?

En un sentido más estructural, el proceso en curso podría llevar a una situación de ingobernabilidad o incluso, a largo plazo, a una parálisis política, cuando el “centro” –conformado por una coalición que va de los socialdemócratas a los demócratas cristianos– pierde peso electoral y se divide. El caso francés, desde 2022 y sobre todo desde 2024, es un claro ejemplo, con una tripartición inestable y un “bloque central” decadente.

Los indicadores electorales o los resultados de las encuestas revelan un malestar social en diferentes países. En Francia, este enojo se manifiesta en un fuerte movimiento de estudiantes secundarios y universitarios. El giro militarista y “austeritario” de la UE no aporta ninguna solución al descontento de las clases populares y de la clase media, lo que propicia el éxito de la extrema derecha. Acorralada, la tecnocracia de Bruselas no tiene ninguna intención de abrir un debate profundo sobre el futuro del modelo económico, social y político europeo. A corto plazo, nada parece capaz de detener esta sucesión de acontecimientos, cuyo carácter nefasto ya está a la vista de todos: aumento del presupuesto de defensa y radicalización belicista; reducción del gasto público, sobre todo social; inflación debido a la crisis energética; apertura librecambista a la competencia internacional que elimina a las empresas más vulnerables; presión a la baja sobre los costos laborales...

A esta altura, la posibilidad de un conflicto abierto con Rusia parece aún menos creíble, y aceptable, en la medida en que Europa sigue dependiendo profundamente de Estados Unidos, tanto en el plano militar como ideológico. Sin embargo, la paz en Ucrania supondría una amenaza igualmente apremiante para la Unión Europea: dejaría a sus dirigentes expuestos ante el enorme vacío de su estrategia.