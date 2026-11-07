Narrativa | Falsas memorias. Blanca Luz Brum

Hugo Achugar. Alfaguara; Montevideo, 2026. 230 páginas, 950 pesos.

No en vano Hugo Achugar fue galardonado en 2024 con el Gran Premio a la labor intelectual. Ensayista, gestor, profesor universitario, es, esencialmente, poeta. Todo ese bagaje está presente en cada una de sus obras de una extensa y fructífera carrera (ver, por ejemplo, los cuatro tomos de su Poesía (in)completa que lanzó Yaugurú en 2025, recogiendo 13 poemarios). Ahora vuelve a poner a consideración de los lectores este perfil ficcionado de una de las figuras más contradictorias e inusuales del jet set cultural uruguayo del siglo pasado. En edición aumentada, sigue la deriva vital de la pandeazuquense Blanca Luz Brum, nacida en 1905 y fallecida en Santiago de Chile 80 años más tarde. Mujer de potentes entusiasmos artísticos, dio el salto a la política y se lanzó al magma de una política continental en erupción, a veces como protagonista y otras como víctima sacrificial. Pasan por las páginas de este muy buen libro Juan Parra del Riego, Alfredo Siqueiros y Pablo Neruda, entre otros, sin olvidar un triste final de la protagonista volcada a la derecha extrema en brazos del pinochetismo.